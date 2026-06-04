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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकौन हैं खान सर से पंगा लेने वाले रोशन आनंद? खुद नहीं बन पाए पुलिस, आज कहलाते हैं 'दारोगा फैक्ट्री'

कौन हैं खान सर से पंगा लेने वाले रोशन आनंद? खुद नहीं बन पाए पुलिस, आज कहलाते हैं 'दारोगा फैक्ट्री'

Who Is Roshan Anand: पुलिस ने ज्ञान बिंदु जी एस अकादमी कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद सहित ही उनके साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया. सवाल है कि आखिर कौन है रोशन आनंद जिन्होंने खान सर से पंगा लिया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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पटना में एक बार फिर कोचिंग संस्थानों को लेकर मामला गर्म हो चुका है. बीती रात चर्चित कोचिंग शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला किया गया. जिसमें पथराव, तोड़फोड़ और पोस्टर फाड़े गए. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु जी एस अकादमी कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद सहित ही उनके साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है रोशन आनंद जिन्होंने खान सर से पंगा लिया है. खान सर की पहचान बिहार ही नहीं पूरे भारत में है. ऐसे में रोशन आनंद ने ऐसी जहमत क्यों उठाई है यह बड़ा सवाल उठ रहा है. मिली जानकारी के अनुसार रोशन आनंद का ज्ञान बिंदु जी एस अकादमी कोचिंग संस्थान भी काफी चर्चा में है.

कौन हैं रोशन आनंद?

शिक्षाविद के अनुसार ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद को 'दारोगा की फैक्ट्री' के नाम से भी लोग जानते हैं. रोशन आनंद पटना के ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संस्थापक के साथ एक बेहद लोकप्रिय शिक्षक हैं. वह मुख्य रूप से बिहार पुलिस, दारोगा (SI) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं. उन्हें लोग 'दारोगा गुरु' या 'दारोगा फैक्ट्री' के नाम से भी जानते हैं.

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बता दें कि रोशन आनंद बहुत गरीब परिवार से हैं. वह किसान परिवार में जन्में और सहरसा जिले के धमसेना गांव के रहने वाले हैं. लेकिन 15 से 16 वर्ष की उम्र में ही वह घर छोड़कर भविष्य की तलाश में बाहर निकल गए थे. सरकारी नौकरी पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी. दारोगा की फैक्ट्री कहे जाने वाले रोशन आनंद को बिहार पुलिस में नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. 

बिहार पुलिस के फिजिकल टेस्ट में हुए थे फेल

2014 में उन्होंने बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन फिजिकल टेस्ट में सफल नहीं हो सके. बीपीएससी में भी वे इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन सूची तक नही पहुंच पाए. लगातार असफलताओं के बाद उन्होंने 1 सितंबर 2017 को पटना में ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी की शुरुआत की. शुरुआत में उनके पास सिर्फ 5 से 6 छात्र ही आ रहे थे, लेकिन अभी के समय में वह एक सफल को शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं.

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Published at : 04 Jun 2026 08:23 AM (IST)
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KHAN SIR BIHAR NEWS PATNA NEWS Raushan Anand
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