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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानविश्व आदिवासी दिवस पर बयान से बवाल; BAP ने मदन राठौड़ का फूंका पुतला

विश्व आदिवासी दिवस पर बयान से बवाल; BAP ने मदन राठौड़ का फूंका पुतला

BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र (UNO) द्वारा घोषित है और दुनिया के कई देशों में आदिवासी समुदाय इस दिन को मनाता है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के कथित बयान पर बवाल मच गया है. इस बयान के विरोध में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. 

मदन राठौड़ ने 9 अगस्त को 'विश्व आदिवासी दिवस' पर आयोजित किए गए जश्न को 'भेड़चाल' बताकर इसकी तुलना फ्रेंडशिप डे या वैलेंटाइन डे जैसे ट्रेंड्स से कर दिया था. इसके बाद से इस बयान को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने ये तक दावा किया था कि 9 अगस्त का भारत के आदिवासी समुदायों से कोई सीधा संबंध है ही नहीं. 

बयान को लेकर जताया विरोध

BAP जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने कहा कि 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र (UNO) द्वारा घोषित है और दुनिया के कई देशों में आदिवासी समुदाय इस दिन को मनाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बयान आदिवासी समाज और देश के मूल निवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. अनुतोष रोत ने मदन राठौड़ से अपने बयान को लेकर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो BAP कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे.

बीजेपी-कांग्रेस पर भी लगाए आरोप

प्रदर्शन के दौरान BAP जिलाध्यक्ष ने आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने दोनों पार्टियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार दोनों दलों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया था. हालांकि, इस बार जनता BAP के साथ है.

उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह आदिवासी समाज की आवाज मजबूती से उठी, उसी तरह आगामी जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनावों में भी भारत आदिवासी पार्टी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगी.

पुतला फूंककर आंदोलन की चेतावनी

BAP कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ विरोध जताते हुए पुतला फूंका. पार्टी ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा. पुतला फूंकने के वीडियो भी सामने आये हैं. 

 

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
World Tribal Day Dungarpur News Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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