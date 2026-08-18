Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी

राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत मीडिया की एंट्री पूरी तरह बन कर दी गई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 18 Aug 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत मीडिया की एंट्री पूरी तरह बन कर दी गई है. अब प्रिंसिपल्स की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

स्कूल आने वाले हर व्यक्ति को पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी होगी. बिना शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ कोई बाहरी व्यक्ति कक्षा, लैब, लाइब्रेरी, छात्रावास, खेल मैदान या बच्चों की गतिविधियों वाले क्षेत्र में नहीं जा सकेगा. यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कांग्रेस पार्टी के सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण के बाद लिया गया है.

अमित शाह के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत का निशाना, 'सिर्फ सियासी रोटियां...'

फोटो-वीडियो बनाने पर रोक

विद्यार्थियों और शिक्षकों की फोटो-वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई है. प्राचार्य की लिखित अनुमति के बिना फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी. बच्चों की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी को इस तरह शेयर या प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा, जिससे उनकी सुरक्षा, सम्मान या निजता प्रभावित हो

बिना अनुमति स्कूल में घुसने, फोटो-वीडियो बनाने या स्कूल के काम में बाधा डालने पर प्राचार्य तुरंत पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देंगे. सुरक्षा या अनुशासन पर असर पड़ने की आशंका होने पर प्राचार्य किसी भी आगंतुक को स्कूल में प्रवेश देने से मना कर सकते हैं. बिना लिखित अनुमति किसी बच्चे की पहचान, फोटो या निजी जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकेगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता, POCSO एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और IT एक्ट समेत लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराने के आदेश दिए हैं. विभाग ने यह आदेश बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए जारी किया है. आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 और NCPCR की स्कूल सुरक्षा गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया है. हालांकि, शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर विवाद छिड़ गया है.

क्या है मामला?

दरअसल पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ स्कूलों का निरीक्षण कर वहां की कमियों को उजागर किया था. किसी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है  कई स्कूलों में बच्चों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया जिसे मीडिया ने खबर के तौर पर सर्कुलेट किया था.

अब कांग्रेस पार्टी ने इस फरमान पर सख्त ऐतराज जताया है. इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा है कि यह बेतुका फरमान है और कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है

राजस्थान सरकार ने टाली पंचायतों की लॉटरी, जानें क्यों

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 18 Aug 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
CJP Govt School RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'
अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'
राजस्थान
राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी
राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी
राजस्थान
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
राजस्थान
सीकर: निकाय आरक्षण लॉटरी से चुनावी सरगर्मी तेज, कई वार्डों में समीकरण बदले
सीकर: निकाय आरक्षण लॉटरी से चुनावी सरगर्मी तेज, कई वार्डों में समीकरण बदले
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बंगाल की महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए, सरकार क्यों दे रही पैसा?
बिहार
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
बिहार में कई IAS अधिकारियों के तबादले, पटना कमिश्नर का भी ट्रांसफर
स्पोर्ट्स
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट का ये 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 100 साल तक भी कोई नहीं तोड़ पाएगा!
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
जनरल नॉलेज
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget