राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और निजता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत मीडिया की एंट्री पूरी तरह बन कर दी गई है. अब प्रिंसिपल्स की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

स्कूल आने वाले हर व्यक्ति को पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री करनी होगी. बिना शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ कोई बाहरी व्यक्ति कक्षा, लैब, लाइब्रेरी, छात्रावास, खेल मैदान या बच्चों की गतिविधियों वाले क्षेत्र में नहीं जा सकेगा. यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और कांग्रेस पार्टी के सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण के बाद लिया गया है.

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फोटो-वीडियो बनाने पर रोक

विद्यार्थियों और शिक्षकों की फोटो-वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई है. प्राचार्य की लिखित अनुमति के बिना फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी. बच्चों की फोटो, वीडियो या निजी जानकारी को इस तरह शेयर या प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा, जिससे उनकी सुरक्षा, सम्मान या निजता प्रभावित हो

बिना अनुमति स्कूल में घुसने, फोटो-वीडियो बनाने या स्कूल के काम में बाधा डालने पर प्राचार्य तुरंत पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देंगे. सुरक्षा या अनुशासन पर असर पड़ने की आशंका होने पर प्राचार्य किसी भी आगंतुक को स्कूल में प्रवेश देने से मना कर सकते हैं. बिना लिखित अनुमति किसी बच्चे की पहचान, फोटो या निजी जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकेगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

नियम तोड़ने पर भारतीय न्याय संहिता, POCSO एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और IT एक्ट समेत लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को इन निर्देशों की सख्ती से पालना कराने के आदेश दिए हैं. विभाग ने यह आदेश बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को ध्यान में रखते हुए जारी किया है. आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 और NCPCR की स्कूल सुरक्षा गाइडलाइन का भी हवाला दिया गया है. हालांकि, शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर विवाद छिड़ गया है.

क्या है मामला?

दरअसल पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ स्कूलों का निरीक्षण कर वहां की कमियों को उजागर किया था. किसी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कई स्कूलों में बच्चों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया जिसे मीडिया ने खबर के तौर पर सर्कुलेट किया था.

अब कांग्रेस पार्टी ने इस फरमान पर सख्त ऐतराज जताया है. इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा है कि यह बेतुका फरमान है और कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है