Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसीकर में 2 साल के मासूम का अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात

सीकर में 2 साल के मासूम का अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात

Sikar News: सीकर में 2 वर्षीय मासूम रौनक का अपहरण कर लिया गया. घटना का 56 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक महिला बच्चे का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही है.

Written By : गोविंद बुटोलिया, सीकर |  Updated at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के सीकर में 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजे श्याम नगरी (श्याम कुंड के पास) से 2 वर्षीय मासूम रौनक का अपहरण कर लिया गया. घटना का 56 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक महिला बच्चे का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही है. यह श्याम नगरी में अपहरण की दूसरी घटना है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित और भयभीत हैं.

अपहरण की घटना 15 अगस्त शाम लगभग 7 बजे हुई. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना भीतरी निवासी बच्चे के पिता रामबहादुर जाटव ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है. परिवार में माता-पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं. परिजन बार‑बार रोते हुए दिखाई दे रहे हैं.

अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'

मामले में पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी (SHO) इंद्राज मरोडिया, HM राहुल चौधरी और सूचना अधिकारी राजेंद्र गढ़वाल सहित कई टीमें घटनास्थल पर और आसपास की तलाशी में जुटी हुई हैं. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अब तक लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी हैं. पुलिस की कुल 6 टीमें लगातार बच्चे की तलाश कर रही हैं.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहर्ता महिला की पहचान हेतु खोज तेज कर दी गई है. SHO इंद्राज सिंह ने फोन पर बताया कि जांच लगातार जारी है और कोई भी सुराग मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. फुटेज में 56 सेकंड की पूरी वारदात कैद है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक महिला बच्चे का हाथ पकड़कर उसे श्याम कुंड के निकट से ले जाती दिख रही है. यह फुटेज पुलिस को अपहर्ता की पहचान और घटना किस क्रम में हुई, दोनों समझने में मदद कर रहा है.

स्थानीय प्रतिक्रिया और अपील

श्याम नगरी में यह दूसरी अपहरण की घटना होने से ग्रामीण और नगरवासी भयभीत हैं. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. परिवार और पुलिस दोनों ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या मोबाइल/सीसीटीवी फुटेज हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Sikar News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
सीकर में 2 साल के मासूम का अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात
सीकर में 2 साल के मासूम का अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात
राजस्थान
अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'
अशोक गहलोत ने BJP-RSS को घेरा, 'इनका वंदे मातरम से क्या संबंध?'
राजस्थान
राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी
राजस्थान: सरकारी स्कूलों में किसी बाहरी को नहीं मिलेगी एंट्री! फरमान जारी
राजस्थान
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग, डूंगरपुर में BAP का प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
डोनाल्ड ट्रंप की घट गई लोकप्रियता? सामने आया बड़ा कारण
ट्रेंडिंग
New York India Day Parade: न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
शिक्षा
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget