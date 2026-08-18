सीकर में 2 साल के मासूम का अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात

राजस्थान के सीकर में 15 अगस्त की शाम करीब 7 बजे श्याम नगरी (श्याम कुंड के पास) से 2 वर्षीय मासूम रौनक का अपहरण कर लिया गया. घटना का 56 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें एक महिला बच्चे का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही है. यह श्याम नगरी में अपहरण की दूसरी घटना है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित और भयभीत हैं.

अपहरण की घटना 15 अगस्त शाम लगभग 7 बजे हुई. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना भीतरी निवासी बच्चे के पिता रामबहादुर जाटव ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है. परिवार में माता-पिता और परिजन गहरे सदमे में हैं. परिजन बार‑बार रोते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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मामले में पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी (SHO) इंद्राज मरोडिया, HM राहुल चौधरी और सूचना अधिकारी राजेंद्र गढ़वाल सहित कई टीमें घटनास्थल पर और आसपास की तलाशी में जुटी हुई हैं. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अब तक लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी हैं. पुलिस की कुल 6 टीमें लगातार बच्चे की तलाश कर रही हैं.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपहर्ता महिला की पहचान हेतु खोज तेज कर दी गई है. SHO इंद्राज सिंह ने फोन पर बताया कि जांच लगातार जारी है और कोई भी सुराग मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. फुटेज में 56 सेकंड की पूरी वारदात कैद है, जिसमें स्पष्ट रूप से एक महिला बच्चे का हाथ पकड़कर उसे श्याम कुंड के निकट से ले जाती दिख रही है. यह फुटेज पुलिस को अपहर्ता की पहचान और घटना किस क्रम में हुई, दोनों समझने में मदद कर रहा है.

स्थानीय प्रतिक्रिया और अपील

श्याम नगरी में यह दूसरी अपहरण की घटना होने से ग्रामीण और नगरवासी भयभीत हैं. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. परिवार और पुलिस दोनों ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास घटना से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या मोबाइल/सीसीटीवी फुटेज हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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