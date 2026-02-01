वसुंधरा राजे ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा- 'यह युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देने वाला'

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 की मुक्तकंठ से सराहना की है. उन्होंने इस बजट को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि यह केवल वित्तीय विवरण नहीं, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है.

वसुंधरा राजे ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं भारत की आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने वाली हैं. उनके अनुसार, बजट में किए गए प्रावधानों से उद्योगों को विस्तार मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. राजे ने इसे एक 'जन-केंद्रित' बजट करार दिया, जो समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

'आकांक्षाओं को मिलेंगे पंख'

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्वास जताया कि यह बजट देश के आम नागरिकों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देगा. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और तकनीक पर दिया गया जोर आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के साथ-साथ विकास की नई कहानियाँ लिखेगा.

'सबका साथ, सबका विकास का प्रतिबिंब'

बजट के मूल मंत्र की चर्चा करते हुए राजे ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के विजन को पूरी तरह चरितार्थ करता है. उन्होंने बजट को संतुलित बताते हुए कहा कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विकास का एक उत्कृष्ट समन्वय दिखता है.

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को दी बधाई

राजे ने एक ऐतिहासिक और समावेशी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच इस तरह का सशक्त बजट पेश करना सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति और आर्थिक प्रबंधन की कुशलता को दर्शाता है.