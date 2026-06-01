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राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से बदला मौसम, भीषण गर्मी से मिली राहत

Rajasthan Weather News: राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप थम गया है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 10-12 डिग्री तापमान गिरा है. मौसम विभाग ने 24 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 01 Jun 2026 08:40 PM (IST)
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राजस्थान में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी और लू का प्रकोप फिलहाल थम गया है. राजधानी जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना बना हुआ है. लोगों को तेज धूप और उमस से बड़ी राहत मिली है.

तापमान में 10-12 डिग्री की जबरदस्त गिरावट

राजस्थान में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में औसतन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य के किसी भी शहर में तापमान 40 डिग्री के पार नहीं पहुंचा. मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर हल्की बारिश और आंधी चल रही है. आसमान में कभी बादल छा रहे हैं तो कभी धूप निकल आ रही है, जिससे मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है.
 
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5 जून से फिर बढ़ सकता है तापमान

मौसम विभाग ने राज्य के दो दर्जन से अधिक जिलों में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, विभाग के मुताबिक 5 जून से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है. लोगों का कहना है कि पिछले दिनों की भीषण गर्मी से वे बेहाल हो गए थे. अब राहत मिलने पर लोग सैर-सपाटे पर निकल रहे हैं. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम इसी तरह सुहाना बना रहे.
 
इससे पहले कल जैसलमेर में आए बवंडर ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से बवंडर की गतिविधि शांत नजर आ रही है. फिलहाल तापमान गिरने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं.
 

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Jun 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News WEATHER NEWS JAIPUR NEWS
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