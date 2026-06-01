राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से बदला मौसम, भीषण गर्मी से मिली राहत

राजस्थान में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी और लू का प्रकोप फिलहाल थम गया है. राजधानी जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सुहाना बना हुआ है. लोगों को तेज धूप और उमस से बड़ी राहत मिली है.

तापमान में 10-12 डिग्री की जबरदस्त गिरावट

राजस्थान में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में औसतन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य के किसी भी शहर में तापमान 40 डिग्री के पार नहीं पहुंचा. मौसम विभाग के अनुसार कई जगहों पर हल्की बारिश और आंधी चल रही है. आसमान में कभी बादल छा रहे हैं तो कभी धूप निकल आ रही है, जिससे मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है.

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5 जून से फिर बढ़ सकता है तापमान

मौसम विभाग ने राज्य के दो दर्जन से अधिक जिलों में आज भी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. हालांकि, विभाग के मुताबिक 5 जून से तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है. लोगों का कहना है कि पिछले दिनों की भीषण गर्मी से वे बेहाल हो गए थे. अब राहत मिलने पर लोग सैर-सपाटे पर निकल रहे हैं. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम इसी तरह सुहाना बना रहे.