हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार, ऊंची दुकान फीका पकवान', बजट पर बोले पूर्व CM अशोक गहलोत

'राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार, ऊंची दुकान फीका पकवान', बजट पर बोले पूर्व CM अशोक गहलोत

Union Budget 2026: अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया. उन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चुप्पी और राज्य के लिए किसी विशेष प्रावधान के अभाव की आलोचना की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Feb 2026 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

मोदी सरकार द्वारा आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. गहलोत ने इस बजट को राजस्थान की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बताते हुए केंद्र सरकार पर प्रदेश के साथ 'सौतेले व्यवहार' का आरोप लगाया है.

अशोक गहलोत ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई उल्लेख तक नहीं किया गया. उन्होंने इसे राजस्थान की जनता का अपमान बताते हुए कहा कि प्रदेश को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री के भाषण में राजस्थान पूरी तरह नदारद रहा.

ERCP और विकास परियोजनाओं पर चुप्पी

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष रूप से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, ''प्रदेश की प्यास बुझाने वाली इतनी बड़ी परियोजना को लेकर केंद्र ने कोई स्पष्ट रोडमैप या विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की. बजट में राजस्थान के लिए किसी भी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान न होना यह दर्शाता है कि केंद्र की प्राथमिकता में राजस्थान का विकास नहीं है.''

गरीबों और असंगठित क्षेत्र को मिली निराशा

गहलोत ने बजट को आम आदमी के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र की एक बड़ी आबादी के लिए राहत का कोई बड़ा प्रावधान नहीं है. बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच यह वर्ग इस बजट से किसी बड़ी योजना की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनके हाथ खाली रहे.

'ऊंची दुकान, फीका पकवान'

डबल इंजन सरकार के दावों पर तंज कसते हुए गहलोत ने इस बजट को राजस्थान के संदर्भ में 'damp squib' (ऊंची दुकान, फीका पकवान) करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद राजस्थान को बजट में कुछ न मिलना यह साबित करता है कि 'डबल इंजन' की बात केवल चुनावी जुमला है और वास्तविकता में इसका कोई लाभ धरातल पर नहीं दिख रहा है.

अशोक गहलोत की यह प्रतिक्रिया स्पष्ट करती है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की अनदेखी और विकास परियोजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी तेज करेगा.

और पढ़ें
Published at : 01 Feb 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Budget Ashok Gehlot India Budget RAJASTHAN NEWS Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में Textile Sector Revamp: रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की नई राह | Paisa Live
Nirmala Sitharaman presents Budget 2026: A Yuva Shakti Vision | Paisa Live
Budget 2026 में Capital Expenditure बढ़ा Rs12.2 Lakh Crore, Tier2 और Tier3 cities पर focus|PaisaLive
Action over Populism: Union Budget 2026 में Reforms और Viksit Bharat का Roadmap | Paisa Live
Biopharma Sector ₹10000 करोड़ का Budget मंज़ूर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
इंडिया
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
'तमिलनाडु की साड़ी तो पहनी, लेकिन US टैरिफ पर चुप... बजाओ ताली',  बजट पर उद्धव गुट का पहला रिएक्शन
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बजट 2026 में खेल को क्या मिला? स्पोर्ट्स का सामान सस्ता हुआ या महंगा? जानें इस बार क्या है सरकार का प्लान
बॉलीवुड
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget