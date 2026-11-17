राजस्थान के उदयपुर में थाईलैंड की महिला पर्यटक से अश्लील हरकत करने के आरोप में सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करतेहुए आफताब उर्फ गबरू नामक युवक को गिरफ्तार किया है. विदेशी महिला नगर निगम द्वारा आयोजित टाउनहॉल में संस्कृतिक कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था. इसी दौरान युवक ने उसके पास आकर अभद्रता की थी.

14 नवंबर को युवती ने इसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग सवाल उठाने लगे. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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क्या है पूरा मामला ?

सूरजपोल थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह के मुताबिक, आरोपी आफताब सेक्टर-11 महाराज का अखाड़ा का रहने वाला है और ऑटो चलाता है. थाई-फ़्रांसिसी युवती ने दो दिन शहर घुमाने के लिए ऑटो चालक को बुक किया था. 13 नवंबर को वह टाउनहॉल पहुंची. यहां वह सांस्क्रतिक कार्यक्रम का लाइव कर रही थी, इस बीच आकर युवक ने अश्लील हरकत शुरू कर दी थी. आरोपी सेल्फी की जगह महिला पर्यटक से किस मांग रहा था. जो कैमरे में कैद है.

इसके बाद अगले दिन 14 नवंबर को युवती ने मैसेज के साथ वीडियो अपने हैंडल पर पोस्ट कर दिया जो वायरल हो गया. युवती के 70 हजार फालोअर्स हैं. इसके बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक इलाके के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसे ढूंढ निकाला. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उधर उदयपुर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ हुई इस घटना ने एक बार पर्यटकों सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.लाख दावों के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं.

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