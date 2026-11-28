राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र के मालवाड़ा गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ. सरपंच के खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा लापता है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई. ग्रामीणों को हादसे की जानकारी शुक्रवार शाम करीब 6 बजे मिली. मृतकों की उम्र 8 से 11 साल के बीच बताई गई है. ग्रामीणों ने तीनों बच्चों के शव बाहर निकाले, जबकि चौथे बच्चे की तलाश जारी है.

एक बच्चे डूबने के बाद उसे बचाने गए चारों बच्चे भी डूबे

जानकारी के अनुसार, बच्चे दूधावा फार्म हाउस पर खेल रहे थे. खेलते-खेलते वे खेत में बनी डिग्गी के पास पहुंच गए. इसी दौरान एक बच्चे का पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया. उसे बचाने के प्रयास में अन्य बच्चे भी पानी में उतर गए और देखते ही देखते चारों डिग्गी में डूब गए.

घटना की सूचना मिलने पर मालवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से बच्चों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद तीन बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. चौथे बच्चे का पता नहीं चल पाया, उसकी तलाश जारी है.

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तीनों बच्चों के शव रानीवाड़ा अस्पताल की मॉर्च्यूरी में

तीनों बच्चों के शव रानीवाड़ा अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाए गए हैं. मृतकों की पहचान मालवाड़ा निवासी 8 वर्षीय अंकित पुत्र लक्ष्मण तरीगर, 8 वर्षीय श्रवण पुत्र भरत कुमार मेघवाल और 11 वर्षीय राहुल पुत्र गणेशाराम मेघवाल के रूप में हुई है. हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. चौथे बच्चे की तलाश के लिए प्रयास जारी हैं.

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