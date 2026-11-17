राजस्थान के भीलवाड़ा की विकास यात्रा को अब मिलने जा रही है एक नई उड़ान. टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को जल्द ही हवाई कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिल सकती है. जिले के हमीरगढ़ में मिनी एयरपोर्ट विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है.

खास बात यह है कि मिनी एयरपोर्ट के विकास पर करीब 121 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होने की योजना सामने आई है. केंद्रीय तकनीकी टीम का सर्वे पूरा हो चुका है और इसके परिणाम सकारात्मक बताए जा रहे हैं.

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सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों और सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी की पहल से भीलवाड़ा में हवाई सेवाओं की उम्मीदों को नए पंख लगे हैं. इस पूरी कवायद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री ने रनवे के विस्तार और एयरपोर्ट विकास से जुड़े कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.

सांसद उठाते रहे हैं इसका मामला

वहीं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल लगातार केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाते रहे हैं.सांसद ने मुख्यमंत्री से भी हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित कर भीलवाड़ा को हवाई सेवाओं से जोड़ने का आग्रह किया था.सांसद का कहना है कि इस महत्वपूर्ण पहल में प्रदेश और केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है.

स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर

राधे श्याम सोमानी व्यापारी ने बताय की मिनी एयरपोर्ट विकसित होने और रनवे का विस्तार होने के बाद भीलवाड़ा से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की उम्मीद है.इससे सबसे बड़ा फायदा भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग, व्यापारिक जगत और आम यात्रियों को मिलेगा.उद्योगपतियों को बड़े शहरों तक पहुंचने में समय की बचत होगी. निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और पर्यटन को भी नई गति मिल सकती है.

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