राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रधान चुनाव के नतीजों ने सियासत का पूरा गणित बदल दिया है. 16 पंचायत समितियों में शुरुआत में 13 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा का बहुमत था, लेकिन प्रधान चुनाव में भाजपा ने ऐसा उलटफेर किया कि कांग्रेस 13 से सिमटकर 10 पंचायत समितियों पर रह गई. सबसे ज्यादा चर्चा खजूरी पंचायत समिति की रही, जहां कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भाजपा की आशा मीणा प्रधान बन गईं.

कांग्रेस प्रत्याशी मीरा देवी मीणा को एक भी वोट नहीं मिला. मतदान से पहले सड़क पर बवाल हुआ.बस के शीशे तोड़े गए और कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके.

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बीजेपी के पास तीन समितियों में था बहुमत

भीलवाड़ा जिले की 16 पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव के बाद सियासी तस्वीर बदल गई है. चुनाव से पहले कांग्रेस 13 पंचायत समितियों में बहुमत के साथ मजबूत स्थिति में थी. जबकि भाजपा के पास महज 3 पंचायत समितियों में बहुमत था, लेकिन प्रधान चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 3 पंचायत समितियां और अपने खाते में जोड़ लीं.

जहाजपुर, हुरड़ा, मांडलगढ़, बनेड़ा, मांडल, करेड़ा, शंभूगढ़, सुवाणा, शाहपुरा और फुलियाकलां में कांग्रेस ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की. वहीं आसींद, कोटड़ी, सहाड़ा, बिजोलिया, खजूरी और रायपुर में भाजपा ने बाजी मार ली.

खजूरी की चर्चा सबसे ज्यादा

जिले में सबसे ज्यादा सियासी हलचल खजूरी पंचायत समिति में देखने को मिली. यहां 15 सदस्यों में से कांग्रेस के 10 और भाजपा के 5 सदस्य जीतकर आए थे. यानी आंकड़ों में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन प्रधान पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर और ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई.

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के विश्वासपात्र बाबू मीणा की पत्नी मनीषा मीणा को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने से विरोध भड़क उठा. ग्रामीण सड़कों पर उतर आए. रास्ता जाम किया. कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों को मतदान केंद्र लेकर पहुंची बस को रोक लिया. बस के शीशे तोड़ दिए गए और मतदान के आखिरी समय तक विरोध जारी रहा.

कांग्रेस सदस्य मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए

इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर प्रधान पद के चुनाव पर पड़ा. कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए. सहायक निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा के अनुसार 15 में से केवल 5 सदस्यों ने मतदान किया. इसके बाद भाजपा की आशा मीणा को प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया गया. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मीरा देवी मीणा को एक भी वोट नहीं मिला.

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