पिंक सिटी जयपुर में दिमागी बीमारी और घरेलू कलह ने हंसते खेलते पूरे परिवार को खत्म कर दिया. जहां, 27 साल के एक युवक ने पहले तो अपनी मां और बहन को कत्ल कर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

दिल दहला देने वाली इस सनसनीखेज वारदात में वारदात को अंजाम देने वाले बेटे ने सुसाइड नोट मोबाइल में छोड़ा हुआ था और उसकी जानकारी का पोस्टर घर में ही मोबाइल के पिन के साथ दीवार पर चिपका दिया था. दिमागी बीमारी की वजह से ही इसी वक्त के पिता ने भी कई सालों पहले खुदकुशी कर ली थी. पहली नजर में यह घटना सामूहिक खुदकुशी नजर आई थी. अभी तक की जांच में पुलिस यह नहीं पता कर सकी है कि युवक ने मां और बहन का कत्ल कैसे किया?

बेटे ने खुदकुशी कर मुबाइल फोन में लिखा सुसाइड नोट

जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव घर के ही अलग-अलग हिस्सों में पाए गए. परिवार की मुखिया 60 साल की सरोज देवी कुर्सी पर बैठकर अपना सर सामने रखी मेज पर टिकाए हुए थीं. 35 साल की बेटी शिवांगी का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जबकि 30 साल का बेटा अभिषेक उर्फ लकी घर के ही एक हिस्से में फंदे पर लटका हुआ था.

अभिषेक ने जिस जगह फांसी लगाकर खुदकुशी की, वहां उसने एक कागज पर बड़े अक्षरों में लिख रखा था कि सुसाइड नोट उसके मोबाइल फोन में है. इसके नीचे उसने मोबाइल का लॉक पिन भी लिख रखा था. पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें सुसाइड नोट में जो कुछ लिखा हुआ था, वह बेहद हैरान कर देने वाला था.

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सुसाइड नोट में पूरे परिवार के दिमागी बीमारी का किया जिक्र

अभिषेक उर्फ लकी ने लिखा हुआ था कि उसके पूरे परिवार को कुछ दिमागी बीमारी है. इसी बीमारी की वजह से पूरा परिवार अक्सर परेशान रहता है. बीमारी के चलते ही उसकी मां सरोज देवी और बहन शिवांगी अक्सर ही एक दूसरे से झगड़ा करते थे. एक दूसरे को पागल कहती थी और झगड़ा बढ़ने पर आपस में मारपीट भी करती थी. उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि गुरुवार को भी मां बेटी के बीच जमकर झगड़ा हो रहा था. दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट कर रही थी और यह सब मानसिक बीमारी की वजह से हो रहा था. इसी वजह से उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया और अब वह खुद भी सुसाइड करने जा रहा है.

बहरहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर भेज दिया है. सुसाइड नोट में मां और बहन की हत्या की बात तो लिखी है, लेकिन हत्या किस चीज से की गई है और तरीका क्या था, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है. पुलिस का कहना है कि इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ जानकारी सामने आ सकती है. बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.