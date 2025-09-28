हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: 'धर्म बदलो, हमसे शादी करो, नहीं तो...', कोचिंग जाती नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद बवाल

Tonk News: राजस्थान के टोंक में 13 वर्षीय छात्रा को रास्ते में रोककर धमकाया गया और शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश हुई. पुलिस ने FIR दर्ज की, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हसनैन | Updated at : 28 Sep 2025 11:32 AM (IST)
राजस्थान के टोंक जिले से एक 13 साल की बच्ची के साथ ट्यूशन जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि छात्रा अपने कोचिंग से लौट रही थी, तभी कुछ युवाओं ने उसे रोका और शादी न करने पर अगवा करने व चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी.

आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया, और तेजाब फेंकने और धार्मिक धर्मांतरण के लिए भी धमकाया। छात्रा सुरक्षित बचकर कोचिंग के निदेशक को सूचना देने में सफल रही. छात्रा की सूचना मिलने के बाद आरोपित कोचिंग केंद्र तक पहुंचे और वहां कोचिंग निदेशक पर हमला किया. उन्होंने परिसर में तोड़फोड़ भी की.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

यह घटना 26 सितंबर की शाम को घटी. पुलिस ने बताया कि मामले में आमिर मेवाती, सद्दाम मेवाती, ताहिर मेवाती, रहील मेवाती और हामीद मेवाती समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. SP राजेश कुमार मीणा ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय प्रतिक्रिया और विरोध

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. 27 सितंबर को ग्रामीणों ने राष्ट्रीय NH-52 को लगभग एक घंटे तक जाम कर दिया. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया. पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए भारी सुरक्षा तैनात की.

आगे की जांच और प्रशासनिक कदम

पुलिस ने पूरे इलाके में जांच शुरू कर दी है और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. SP राजेश कुमार मीणा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कोचिंग केंद्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो. प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर न्याय सुनिश्चित करने में जुटे हैं.

Published at : 28 Sep 2025 11:32 AM (IST)
Tonk News RAJASTHAN NEWS
