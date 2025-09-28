हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: भीलवाड़ा में नवजात की मां और नाना ने बनाया था हत्या का प्लान, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan: भीलवाड़ा में नवजात की मां और नाना ने बनाया था हत्या का प्लान, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan News: भीलवाड़ा में मां और नाना ने समाज की बदनामी बचाने के लिए नवजात को मारने की कोशिश की थी. महिला का मामा के बेटे के साथ अवैध संबंध था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 28 Sep 2025 09:27 AM (IST)
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ बिजौलिया क्षेत्र में 23 सितंबर को जंगल में मिले 15 से 20 दिन के नवजात शिशु से जुड़ी घटनाक्रम ने शनिवार (27 सितंबर) को नया मोड़ ले लिया. पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां और नाना को गिरफ्तार कर गंभीर अपराध में गिरफ्तार किया.

जानकारी के अनुसार, नवजात को उसके ही मां और नाना ने मारने की कोशिश की. आरोपी मां ने अपने अवैध संबंधों और समाज में बदनामी से बचने के लिए मासूम की हत्या की योजना बनाई.

महिला के पिता ने भी इसमें पूरी मदद की. पुलिस के सामने नाना ने खुलासा करते हुए कहा कि उसने अपनी कुंवारी बेटी की इज्जत बचाने के लिए बच्चा मारने की योजना बनाई थी.

पुलिस ने बताया कि नवजात शिशु के मुंह में कंकड़ ठूंस दिए गए और उसके ऊपर फेविक्विक लगा दी गई. इसके बावजूद जब बच्चा रोने लगा तो उसे पत्थरों के बीच दबा दिया गया. लेकिन तकदीर ने कुछ और ही मंजूर किया और एक ग्वाला समय पर वहां पहुंच गया. इस तरह मासूम की जान बच गई.

मौके पर रिक्रिएशन में हुआ खुलासा

मांडलगढ़ पुलिस ने आरोपी नाना और मां को घटनास्थल पर लाकर पूरा घटनाक्रम दोहराने को कहा. मौके पर आरोपी नाना ने साफ-साफ बताया कि शक्करगढ़ से वह बस में अपनी बेटी और नवजात को लेकर आया.

सीता कुंड महादेव मंदिर के पास सुनसान जगह देखकर मासूम को पत्थरों में दबाया, उसके मुंह में फेविक्विक डाला, होठों पर चिपकाई और फिर ऊपर भारी पत्थर रख दिए.

नाना ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उसकी बेटी यानी नवजात की मां भी वहां मौजूद थी. उसने थोड़ी दूरी से सब देखा, लेकिन कुछ रोकने की कोशिश नहीं की. घटना के बाद दोनों वहां से बिजौलिया लौटे और तिलस्वा की धर्मशाला में रात गुजारकर वहां से अपने ठिकाने चले गए.

अवैध संबंध और बदनामी से बचाव का हवाला

पुलिस ने खुलासा किया कि नवजात का जन्म बेटी और उसके साले यानी मामा के बेटे के अवैध संबंध से हुआ था. पिता को सात महीने बाद इस बात का पता चला. बदनामी से बचने के लिए उसने बच्चा मारने का प्लान बनाया और 23 सितंबर को घटना को अंजाम दिया.

मांडलगढ़ पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता और बेटी दोनों ने मौके पर पूरी सच्चाई स्वीकार की. एएसआई रामलाल मीणा ने कहा कि इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द ही दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

Input By : सुरेन्द्र सागर
Published at : 28 Sep 2025 09:27 AM (IST)
Bhilwara News RAJASTHAN NEWS
