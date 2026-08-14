सिरोही: शिक्षक पर छात्र से मारपीट का आरोप, गिरफ्तारी की मांग

सिरोही में पहली कक्षा के छात्र के साथ शिक्षक द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है. बच्चे के शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने पुलिस और प्रशासन से आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सिरोही शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र दीक्षित वैष्णव के साथ शिक्षक गजेंद्र सिंह द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. परिजनों के अनुसार मारपीट के बाद बच्चे के शरीर पर चोट के निशान आए हैं.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा छात्र के घर पहुंचे. उन्होंने बच्चे और उसके परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली. परिजनों ने घटना को लेकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई नहीं करने का आरोप

परिजनों ने पूर्व विधायक को बताया कि घटना के बाद वे रात करीब 10 बजे थाने पहुंचे थे, लेकिन उस समय पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का आरोप है कि अगले दिन एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने मामले में समझौता करने के लिए दबाव बनाया.

इसके बाद संयम लोढ़ा छात्र और उसके परिजनों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही के पास पहुंचे. यहां उन्होंने मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की. लोढ़ा ने कहा कि मासूम बच्चों के साथ इस तरह की हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने डिप्टी को मुकदमा दर्ज करवाने, छात्र का मेडिकल करवाने और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

इसके बाद पूर्व विधायक संयम लोढ़ा छात्र और उसके परिजनों के साथ जिला कलेक्टर से भी मिले. उन्होंने कलेक्टर के समक्ष मामले को रखते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई और विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

'शिक्षक का दायित्व बच्चों को सुरक्षा देना है'

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि शिक्षक का दायित्व बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा देना है, न कि उनके साथ हिंसा करना. उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय में पहली कक्षा के मासूम बच्चे के साथ इस तरह की घटना पूरी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

लोढ़ा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कानूनी एवं विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी शिक्षक की बच्चों के साथ मारपीट करने की हिम्मत न हो.

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उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों के साथ हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी और सिरोही के बच्चों की सुरक्षा व सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

इस दौरान सिरोही नगर कांग्रेस अध्यक्ष पुनीत कुमार जैन, शिवगंज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण रावल, शिवगंज नगर कांग्रेस अध्यक्ष हडमत सिंह मेड़तिया समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.