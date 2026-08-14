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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: प्रिंस की मां का फटा कलेजा, '...तो वो आज मेरे साथ होता'

जयपुर: प्रिंस की मां का फटा कलेजा, '...तो वो आज मेरे साथ होता'

Jaipur Student Death: मृतक छात्र की मां निर्मला सोनी ने कहा कि बुलडोजर चलवाकर इस स्कूल को खत्म करवा दो. आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा बेमौत इनके हाथों में मारा जाएगा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 14 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 12वीं क्लास के छात्र की कथित तौर से पेटीज खाने के बाद हुई मौत का मामला गरमा गया है. मृतक छात्र झोटवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ता था. मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. बेटे की मौत से मां का दर्द छलक पड़ा. उनका कहना है कि सभी शिक्षकों के सामने मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया. अगर समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो वो आज मेरे साथ होता. उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई की भी मांग की है.

रोते बिलखते हुए मृतक छात्र की मां निर्मला सोनी ने कहा, ''स्कूल को बंद करवा दो. बुलडोजर चलवाकर इस स्कूल को खत्म करवा दो. आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा बेमौत इनके हाथों में मर जाएगा. मेरा बच्चा इनके हाथ में खत्म हो गया था और झूठ बोला कि आपका बच्चा बेहोश हो गया. 10-11 टीचर्स के सामने मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया.'' 

स्कूल के टीचर्स मेरे बच्चे को अस्पताल भी नहीं ले गए- मां

मृतक छात्र की मां ने ये भी कहा कि स्कूल के उन शिक्षकों को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि कुछ ही दूर में अस्पताल है, इसके घर वाले आ रहे हैं, तब तक हम इलाज करवा दें. उन्होंने मुझे कहा कि टू व्हीलर में मत आना, फोर व्हीलर लेकर आना. फोर व्हीलर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कहीं से अरेंज की. मैंने पूछा कि मेरा बच्चा कहां है, बताओ मुझे. फिर दो मैडम और चारों सर हटे तो मुझे मेरा प्रिंस दिखा.'' 

'मेरे बच्चे की जीभ बाहर आ गई, चेहरा नीला पड़ गया'

उन्होंने आगे कहा, ''मैंने अपने बच्चे को हाथ से सहलाया, मेरा बच्चा ठंडा हो गया था. मेरे बच्चे की जीभ बाहर आ गई थी. उसका चेहरा नीला पड़ गया. मुझे लगा कि मेरा प्रिंस तो अब है ही नहीं. फिर भी मैंने हिम्मत की और लगा कि क्या पता इसको होश आ जाए. नाक और मुंह से झाग निकल रहे थे और सभी टीचर्स वहां खड़े होकर देख रहे थे.'' 

स्कूल की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा मर गया- मां

पीड़ित मां ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा, ''किसी ने ये नहीं सोचा कि इसे लेकर अस्पताल लेकर जाएं, इसके मम्मी-पापा आएंगे तो वहीं बुला लेंगे. अगर सही टाइम पर मेरे बच्चे का इलाज हो जाता तो मेरा बच्चा मेरे साथ होता. इनकी लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा इनके हाथों में मर गया. मुझे लेट खबर दी गई. इनलोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं तो इन्ही का ही नाम लूंगी.'' 

पैटीज खाने से गई छात्र की जान!

बताया जा रहा है कि जयपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र प्रिंस ने स्कूल के कैंटीन से पैटीज खरीदी थी, जिसे खाने के थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. परिवार का ये भी आरोप है कि पैटीज खराब और ऑयली थी, इसे खाने के बाद यह उसके गले में अटक गई थी. वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 14 Aug 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
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