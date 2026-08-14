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राजस्थान में बिजली विभाग का फैसला, FRT कार्मिकों को मिलेगा 30 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, प्रदेश के करीब 5 हजार FRT (फील्ड रिस्पॉन्स टीम) कार्मिकों को अब दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच मिलेगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Aug 2026 12:17 PM (IST)
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राजस्थान में बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में जुटे करीब 5 हजार FRT (फील्ड रिस्पॉन्स टीम) कार्मिकों को अब दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवच मिलेगा. ऊर्जा विभाग की पहल पर FRT सेवा प्रदाता कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एमओयू हुआ है. इसके तहत प्रत्येक FRT कार्मिक को अधिकतम 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध होगा.

शारीरिक निशक्तता की स्थिति में 15 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल सकेगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी में गुरुवार को विद्युत भवन में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस दौरान ऊर्जा सचिव आरती डोगरा, ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद नकाते, उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी समेत विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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FRT निर्बाध आपूर्ति में निभाती हैं भूमिका

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि FRT कार्मिक बिजली तंत्र के रखरखाव और उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मेंटेनेंस के दौरान कई बार लापरवाही या भूलवश विद्युत दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्भाग्य से कई बार कार्मिकों की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है. ऐसे में यह बीमा कवर उनके परिवारों को आर्थिक संबल देगा.

विद्युत निगमों के कार्मिकों को निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर

ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि इससे पहले भी SBI के सहयोग से विद्युत निगमों के कार्मिकों को निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है. अब तक 82 कार्मिकों के आश्रितों को सामूहिक सावधि बीमा योजना के तहत 8.20 करोड़ रुपये और 8 कार्मिकों के आश्रितों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 6.60 करोड़ रुपये की बीमा राशि दी जा चुकी है. वहीं स्थाई निशक्तता के मामले में जयपुर डिस्कॉम के एक कार्मिक को 50 लाख रुपये का मुआवजा मिला है.

डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल लॉन्च

कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने राज्य के आधिकारिक डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल की भी लॉन्चिंग की. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अक्षय ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी एक ही जगह से की जा सकेगी.

वोपोर्टल से 150 यूनिट प्रतिमाह निशुल्क बिजली योजना, पीएम कुसुम, पीएम सूर्यघर और सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप सोलर प्लांट जैसी योजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी. आवेदन, स्वीकृति, सब्सिडी, वेंडर रजिस्ट्रेशन और बिजली उत्पादन की निगरानी भी इसी प्लेटफॉर्म से की जाएगी.

ऊर्जा सचिव के मुताबिक, 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना में दी जा रही 17 हजार रुपये की राज्य सब्सिडी के वितरण और पीएम सूर्यघर तथा पीएम कुसुम योजना से जुड़े कार्यों की निगरानी भी पोर्टल के जरिए होगी. इससे उपभोक्ताओं, वेंडर्स, डिस्कॉम और अक्षय ऊर्जा निगम के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और राजस्थान के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Electricity Department RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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