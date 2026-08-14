जयपुर: पेटीज खाने के बाद छात्र की मौत, स्कूल के बाहर प्रदर्शन

जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में महाराणा प्रताप स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र की पेटीज खाने के बाद हुई मौत को लेकर शुक्रवार (14 अगस्त) को स्कूल के बाहर दिनभर हंगामा हुआ. छात्र की मौत से नाराज स्टूडेंट्स ने स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

मृतक छात्र की पहचान प्रिंस सोनी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, प्रिंस ने गुरुवार दोपहर स्कूल की कैंटीन से पेटीज खरीदकर खाई थी. इसके कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई.

परिवार का आरोप है कि पेटीज खराब और ज्यादा ऑयली थी और खाने के दौरान उसके गले में अटक गई थी. हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

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छात्रों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन

छात्र की मौत की खबर शुक्रवार को स्कूल में पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर जमा हो गए. छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कैंटीन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. पूरे दिन स्कूल के बाहर तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही.

परिवार का सबसे बड़ा आरोप स्कूल स्टाफ पर छात्र को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाने को लेकर है. परिजनों का कहना है कि जब प्रिंस की तबीयत बिगड़ी, तब स्कूल प्रशासन को उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था.

आरोप है कि स्टाफ ने छात्र को अस्पताल पहुंचाने के बजाय बार-बार परिवार वालों को ही फोन किए. परिजन जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक छात्र की हालत गंभीर हो चुकी थी.

तबीयत बिगड़ने का CCTV फुटेज सामने आया

इस पूरे मामले में छात्र की तबीयत बिगड़ने का एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल परिसर में गतिविधियां दिखाई दे रही हैं. अब इस फुटेज के आधार पर भी यह सवाल उठ रहा है कि छात्र की हालत बिगड़ने के बाद उसे तत्काल मेडिकल मदद क्यों नहीं दी गई.

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छात्रों और परिजनों की मांग है कि स्कूल की कैंटीन में बिकने वाली पेटीज और अन्य खाद्य सामग्री की जांच कराई जाए. साथ ही, छात्र की मौत के लिए अगर स्कूल स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

फिलहाल छात्र की मौत के बाद स्कूल प्रशासन की भूमिका और कैंटीन के खाने की गुणवत्ता दोनों सवालों के घेरे में हैं.