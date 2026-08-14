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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर में सिस्टम हिला! रांका बोले- GenAlpha का जोश, CJP का खौफ

अलवर में सिस्टम हिला! रांका बोले- GenAlpha का जोश, CJP का खौफ

Ashutosh Ranka CJP News: सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि पांच घंटे के प्रदर्शन के बाद राजस्थान सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 08:38 PM (IST)
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राजस्थान के अलवर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने छात्रों के मुद्दे को लेकर शुक्रवार (14 अगस्त) को आंदोलन किया और पांच घंटे के धरने के बाद मांगें मान ली गईं. सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने नेतृत्व में जोधावास के थानागाजी में जर्जर क्लासरूम को लेकर धरना हुआ. रांका ने कहा कि सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे.

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "GenAlpha का जोश. CJP का ख़ौफ़. पांच घंटे के धरने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सभी मांगें मान ली गई. जोधावास, थानागाजी में सभी क्लासरूम को एक हफ़्ते में दुर्रुस्त कर सिर्फ़ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. और सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे. आने जाने की सड़क को अगले 48 घंटे में तैयार किया जाएगा. और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा."

आशुतोष रांका ने कहा, "मदन दिलावर जी, तीन महीने में सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराइये. वरना आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी."

इस प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो आशुतोष रांका ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया. इसमें वो एक बाल्टी में पानी लिए दिख रहे हैं और वहां मौजूद स्कूल के कर्मचारियों से ये पूछते दिखाई दे रहे हैं कि क्या आप ये पानी पीएंगे? वीडियो में जो पानी दिख रहा है वो गंदा है.

 
 
 
 
 
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आशुतोष रांका जब पानी को लेकर सवाल करते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि पानी तो ठीक ही आ रहा था. हम तो बच्चों को साफ सुथरा ही पानी पिला रहे थे. इस पर रांका कहते हैं, "हम हैं पढ़े लिखे लोग. हम से आप कुछ भी करिए लेकिन हवाबाजी मत करिए. हमसे झूठ मत बोलिएगा." 

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 14 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Alwar News Ashutosh Ranka
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