अलवर में सिस्टम हिला! रांका बोले- GenAlpha का जोश, CJP का खौफ

राजस्थान के अलवर जिले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने छात्रों के मुद्दे को लेकर शुक्रवार (14 अगस्त) को आंदोलन किया और पांच घंटे के धरने के बाद मांगें मान ली गईं. सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने नेतृत्व में जोधावास के थानागाजी में जर्जर क्लासरूम को लेकर धरना हुआ. रांका ने कहा कि सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे.

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "GenAlpha का जोश. CJP का ख़ौफ़. पांच घंटे के धरने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सभी मांगें मान ली गई. जोधावास, थानागाजी में सभी क्लासरूम को एक हफ़्ते में दुर्रुस्त कर सिर्फ़ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. और सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे. आने जाने की सड़क को अगले 48 घंटे में तैयार किया जाएगा. और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया जाएगा."

आशुतोष रांका ने कहा, "मदन दिलावर जी, तीन महीने में सभी जर्जर स्कूलों को ठीक कराइये. वरना आपकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी."

GenAlpha का जोश।

CJP का ख़ौफ़।



पाँच घंटे के धरने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सभी मांगें मान ली गई।



जोधावास, थानागाजी में सभी क्लासरूम को एक हफ़्ते में दुर्रुस्त कर सिर्फ़ बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सात कमरे अगले तीन महीने में तैयार किए जायेंगे।



आने जाने की सड़क को… pic.twitter.com/wsP0dfPHBo — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) August 14, 2026

इस प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो आशुतोष रांका ने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया. इसमें वो एक बाल्टी में पानी लिए दिख रहे हैं और वहां मौजूद स्कूल के कर्मचारियों से ये पूछते दिखाई दे रहे हैं कि क्या आप ये पानी पीएंगे? वीडियो में जो पानी दिख रहा है वो गंदा है.

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आशुतोष रांका जब पानी को लेकर सवाल करते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि पानी तो ठीक ही आ रहा था. हम तो बच्चों को साफ सुथरा ही पानी पिला रहे थे. इस पर रांका कहते हैं, "हम हैं पढ़े लिखे लोग. हम से आप कुछ भी करिए लेकिन हवाबाजी मत करिए. हमसे झूठ मत बोलिएगा."