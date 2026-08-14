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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानExclusive: राजस्थान में BJP कैसे तोड़ेगी निकाय चुनाव का चक्रव्यूह? हरीश द्विवेदी ने बताया

Exclusive: राजस्थान में BJP कैसे तोड़ेगी निकाय चुनाव का चक्रव्यूह? हरीश द्विवेदी ने बताया

Exclusive: बीजेपी ने राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर दो बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को अहम जिम्मेदारी दी है. यहां पढ़ें उनसे एक्सक्लूसिव साक्षात्कार-

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 14 Aug 2026 08:34 PM (IST)
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राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है. पार्टी ने असम प्रभारी और उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती से दो बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान निकाय चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है. हरीश द्विवेदी को मिली इस जिम्मेदारी को निकाय चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इस संबंध में एबीपी लाइव से टेलीफोनिक बातचीत में हरीश द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता और ताकत के साथ लड़ेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता. संगठन लगातार जनता के बीच रहता है और स्थानीय स्तर पर लोगों से जुड़े मुद्दों को समझता है.

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बीजेपी समझती है जनता के मुद्दे- हरीश

हरीश द्विवेदी ने कहा कि बीजेपी, जनता की समस्याओं को समझने के साथ-साथ उनके समाधान की दिशा में काम करती है. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और रणनीति को जमीन पर लागू करेंगे.

पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश में पार्टी निकाय चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी. राजस्थान में संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर हम ये चुनाव लड़ेंगे.

विधानसभा चुनाव 2028 का सेमिफाइनल है ये चुनाव?

राजस्थान के निकाय चुनावों को वर्ष 2028 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने के सवाल पर हरीश द्विवेदी ने कहा कि हर चुनाव का अपना महत्व होता है और हर चुनाव में स्थानीय परिस्थितियों और मुद्दों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है. हालांकि, उन्होंने माना कि निकाय चुनाव निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे.

हरीश द्विवेदी ने कहा कि निकाय चुनावों के जरिए पार्टी को स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्दों को समझने का अवसर मिलता है. 

राजस्थान निकाय चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर हरीश द्विवेदी ने कहा कि वह पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे. उन्होंने कहा, 'मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसे ईमानदारी के साथ पूरा करते हुए मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में हों.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 14 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Harish Dwivedi Rajasthan Politics RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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