सीकर में मूसलाधार बारिश से जलभराव, बस अड्डा डूबा; बिजली व्यवस्था चरमराई

राजस्थान के सीकर जिले में रविवार शाम तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को भारी परेशानी में डाल दिया है. जिले के कई इलाकों समेत सीकर शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

सीकर का सरकारी बस अड्डा भी जल में समाने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई, शहर के नवलगढ़ रोड, स्टेशन रोड, बजाज रोड, चांदपोल गेट समेत कई निचले इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है. बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई वाहन घुटनों तक पानी में डूब गए और आम जन उन्हें घसीटते हुए ले जाने का दृश्य देखने को मिला.

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निर्माणाधीन बांस का अड्डा और बिजली पोल गिरने से कार क्षतिग्रस्त

शहर में तेज हवाओं के कारण निर्माणाधीन बांस का अड्डा और बिजली के पोल गिरने से एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. सौभाग्य से इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इसके अलावा भी कई जगह बारिश से नुकसान हुआ है. लेकिन कहीं भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. स्थानीय प्रशासन ने लोगोंन की मदद के लिए तेजी से जलभराव और गिरे हुए पेड़ों और सामानों को हटाना शुरू कर दिया है.

बिजली व्यवस्था चरमराई, कई इलाकों में अंधेरा

जगह-जगह बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है, जिससे शाम के समय अंधेरा छा गया है. बिजली विभाग की टीमें क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत में जुटी हुई हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी घंटों में फिर से बारिश की संभावना जताई है. जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है. कई जगह जलभराव से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है.

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