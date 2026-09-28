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RCA चुनाव में क्रिकेट से ज्यादा सियासी परिवारों की चर्चा, 5 दावेदार मैदान में

RCA के चुनाव में क्रिकेट के साथ ही इस बार सियासी परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है. अध्यक्ष पद के लिए पांच दावेदारों ने ताल ठोंकी है. जिसमें सभी बीजेपी परिवार से जुड़े हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 28 Sep 2026 08:03 AM (IST)
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव में इस बार क्रिकेट से ज्यादा सियासी परिवारों की चर्चा है. RCA की नई कार्यकारिणी के लिए 30 नामांकन वैध होने के बाद मुकाबला और तेज हो गया है. अध्यक्ष पद पर पांच दावेदार मैदान में हैं. 

इनमें बीजेपी से जुड़े बड़े राजनीतिक परिवारों के चेहरे भी शामिल हैं. यह चुनाव क्रिकेट प्रशासन के साथ राजनीतिक परिवारों के प्रभाव का मुकाबला माना जा रहा है.

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बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में 

राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदारों में हैं. बीजेपी विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव का नाम भी अध्यक्ष पद की दौड़ में रहा है. इसके अलावा एल्डर कमेटी के पूर्व चेयरमैन डीडी कुमावत और बृजकिशोर शर्मा भी इस पद के लिए मैदान में हैं. नामांकन के दौरान ही अलग-अलग खेमों की तस्वीर सामने आने लगी थी. नामांकन वैध होने के बाद समर्थन जुटाने की कोशिश तेज हो गई है.

मंत्री के बेटे भी दौड़ में 

नेताओं के बेटों की मौजूदगी अध्यक्ष पद तक सीमित नहीं है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है. राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे आशीष तिवाड़ी कोषाध्यक्ष पद की दौड़ में हैं. बीजेपी विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव ने भी सचिव और उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है. मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम देवासी और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बेटे प्रेम प्रताप मालवीय के नाम भी RCA चुनाव से जुड़े हैं.

RCA में दबदबा बनाने की कोशिश

यानी बीजेपी से जुड़े नेताओं के परिवारों के कई चेहरे इस बार क्रिकेट की राजनीति में सक्रिय हैं. राजनीतिक परिवार अपने बेटों और परिवार के सदस्यों के जरिए RCA में प्रभाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. चुनाव के नतीजे यह भी तय करेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान क्रिकेट के प्रशासन में किस खेमे की पकड़ मजबूत होती है.

इस चुनाव में 38 वोटर अहम हैं. इनमें 34 जिला क्रिकेट संघों के सचिव शामिल हैं. इसके अलावा जयपुर और नागौर की एडहॉक कमेटियों के कन्वीनर और दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी वोट डालेंगे. इन्हीं वोटरों को साधने के लिए दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. जिला संघों के सचिवों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और पदों को लेकर तालमेल की कोशिशें चल रही हैं.

29 सितंबर को होगा मतदान 

RCA के छह पदों के लिए 29 सितंबर को मतदान होना है. मतदान के बाद इसी दिन मतगणना होगी. इसलिए अगले दो दिन चुनावी समीकरणों के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं. अध्यक्ष पद के साथ सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पदों के समीकरण भी इसी दौरान तय हो सकते हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Sep 2026 07:51 AM (IST)
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