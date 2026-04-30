Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राजस्थान की राजनीति में जुबानी जंग तेज.

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की चिंगारी ने बड़ा सियासी धमाका कर दिया है. बीजेपी नेता राधा मोहन अग्रवाल द्वारा टोंक जिला विधायक सचिन पायलट को लेकर दिए गए 'बहुरूपिया' बयान ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि अब हर नेता अपनी-अपनी भाषा में जवाबी हमला कर रहे हैं. टोंक से उठी यह बयानबाजी अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है और इसी के साथ एक बार फिर मानेसर कांड भी चर्चाओं में लौट आया है.

सियासी गलियारों में पुरानी तल्खियां ताज़ा हो गई हैं, और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसी कड़ी में जोधपुर में कांग्रेस के महासचिव करण सिंह उचियारड़ा ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने दो टूक कहा, “यह उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान है...यहां भाषा की मर्यादा सबसे ऊपर है.” इससे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने और बाद में पायलट ने भी बीजेपी प्रभारी को जवाब दिया था.

'आखिर परेशानी क्या है?' राधा मोहन के बयान और अशोक गहलोत के दावे के बीच सचिन पायलट का रिएक्शन

क्या कहा कांग्रेस के महासचिव ने?

उचियारड़ा ने आगे चुटीले अंदाज़ में तंज कसते हुए कहा, “हमारे यहां तो ससुराल में कुत्ते को भी ‘कुत्ता जी’ कहा जाता है.” उन्होंने बीजेपी नेता की भाषा को 'निम्न स्तर' का करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने राधा मोहन अग्रवाल की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल खड़े कर दिए. कांग्रेस नेता ने कहा, “क्या उन्होंने कभी विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीता है, जो खुद को बड़ा नेता बताते हैं?” अंत में उचियारड़ा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि बीजेपी नेता को सद्बुद्धि मिलने और वे इस तरह की भाषा से परहेज करने की सलाह दे डाली.

सचिन पायलट ने पूछा- मुझसे इतना 'विशेष प्रेम' क्यों?

इससे पहले पायलट ने भी बीजेपी प्रभारी के बयानों पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को उनके नाम से आखिर क्यों परेशानी है. उन्होंने कहा था, "अग्रवाल जी से पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई. पता नहीं वे मुझसे इतना 'विशेष प्रेम' क्यों रखते हैं? अगर वो मुझे कहीं मिल गए, तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि आखिर बात क्या है?" इसके साथ ही पायलट ने राजनीति में शिष्टाचार और बयानबाजी की एक मर्यादा बनाए रखने की बात कही थी.

अब उचियारड़ा के बयान ने सियासत की आग में घी डालने का काम किया है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है और राजस्थान में सियासी बयानबाजी बढ़ सकती है.

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