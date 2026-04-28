'अशोक गहलोत के कहने पर सचिन पायलट ने की थी बगावत' बीजेपी नेता के बयान से मची सियासी हलचल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शेखावत ने गहलोत पर पायलट को मोहरा बनाने का आरोप लगाया.

गहलोत ने पायलट के कांग्रेस में होने का किया था दावा.

बीजेपी नेता ने पायलट की निष्ठा पर उठाया था सवाल.

गहलोत पर 2021 की बगावत रचयिता होने का आरोप.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने बीते दिनों टोंक विधायक सचिन पायलट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी. अब उनकी प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिप्पणी करते हुए बड़ा दावा किया है.

शेखावत ने कहा कि अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व मानेसर की घटना के बारे में भूले. मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं उस घटना के रचनाकार, कहानी के रचयिता और पूरी कहानी के डायरेक्टर और उसका पटाक्षेप करने वाले सब अशोक गहलोत थे. सचिन पायलट तो सिर्फ मोहरा थे. उस मोहरे को किस तरह से अपने राजनीतिक वनवास को समाप्त करने के लिए ऐसे बयान भविष्य में देते रहेंगे.

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राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कहा था?

शेखावत ने कहा कि इसीलिए गहलोत इस तरह की बयानबाजीर करते रहेंगे. बता दें बीजेपी की राजस्थान इकाई के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोमवार को कांग्रेस नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया और दावा किया कि ‘‘उनका एक पैर पार्टी में है जबकि दूसरा कहीं और है.’’

अग्रवाल की टिप्पणी के जवाब में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोर देकर कहा कि पायलट के दोनों पैर कांग्रेस पार्टी में मजबूती से जमे हुए हैं और वहीं रहेंगे.

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गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे पायलट ने 2021 में 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी. इस बगावत से राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, जिसे पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप से सुलझाया गया. गहलोत ने आरोप लगाया था कि यह बीजेपी द्वारा उनकी सरकार को गिराने की साजिश थी, जिसमें पायलट और अन्य विधायकों को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था.