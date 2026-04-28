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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Politics: 'आखिर परेशानी क्या है?' राधा मोहन के बयान और अशोक गहलोत के दावे के बीच सचिन पायलट का रिएक्शन

Rajasthan Politics: 'आखिर परेशानी क्या है?' राधा मोहन के बयान और अशोक गहलोत के दावे के बीच सचिन पायलट का रिएक्शन

Rajasthan Politics : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बीजेपी के राजस्थान प्रभारी के बयान और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के दावे के बीच बड़ी प्रतिक्रिया दी है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 28 Apr 2026 03:45 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को उनके नाम से आखिर क्यों परेशानी है.

पायलट ने कहा कि वह अग्रवाल को व्यक्तिगत तौर पर जानते तक नहीं हैं और न ही कभी मुलाकात हुई है, ऐसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. उन्होंने राजनीति में शिष्टाचार और बयानबाजी की एक मर्यादा बनाए रखने की बात कही और जोड़ा कि विरोधियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए.

उधर, राधा मोहन के बयान के विरोध में टोंक जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और अग्रवाल का पुतला जलाकर माफी की मांग की. जिलाध्यक्ष सऊद सईदी की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने कहा कि पायलट का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दरअसल, टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में पायलट को 'बहुरूपिया' बताते हुए कहा था कि वह न तो टोंक के हैं और न ही राजस्थान के, बल्कि मतदाताओं को गुमराह करते हैं. उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि पायलट की 'एक टांग कांग्रेस में और दूसरी कहीं और' रहती है.

गहलोत और पायलट के बीच प्रतिस्पर्धा पुरानी- जोराराम कुमावत 

'अशोक गहलोत के कहने पर सचिन पायलट ने की थी बगावत?' बीजेपी नेता के बयान से मची सियासी हलचल

इस विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पायलट पहले बीजेपी की वजह से गुमराह हुए थे, लेकिन अब संभल चुके हैं और उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा. वहीं बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान करार दिया है. 

राज्य सरकार में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि गहलोत और पायलट के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पुरानी है और बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है. फिलहाल इस बयान और उस पर जारी प्रतिक्रियाओं ने राजस्थान की राजनीति में नया घमासान खड़ा कर दिया है.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Apr 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Rajasthan News BJP Congress Ashok Gehlot Rajasthan Politics SACHIN PILOT
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