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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'अवैध मस्जिद-मजार सुरक्षा के लिए खतरा', VHP नेता का बड़ा बयान

'अवैध मस्जिद-मजार सुरक्षा के लिए खतरा', VHP नेता का बड़ा बयान

Jodhpur News In Hindi: VHP नेता डॉ. सुरेंद्र जैन का बयान: सीमा पर अवैध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं. उन्होंने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 02 Aug 2026 10:20 PM (IST)
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विश्व हिंदू परिषद (VHP) के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन रविवार (2 अगस्त) को जोधपुर प्रवास पर रहे. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीमा सुरक्षा, वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और वीएचपी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर बेबाक टिप्पणी की. संगठन की अर्धवार्षिक बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह बैठक वीएचपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित रही.

'सीमा पर अवैध निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा'

मीडिया से बातचीत में डॉ. जैन ने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिदें, मदरसे और मजारें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रही थीं. उन्होंने राज्य सरकार की कार्रवाई को कानून-सम्मत बताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर इस कदम का समर्थन किया है. डॉ. जैन ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इन अवैध ढांचों को हटाने में प्रशासन का सहयोग करें.

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वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप: 'CEO को तत्काल हटाएं'

वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों पर बोलते हुए वीएचपी नेता ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराने का सुनियोजित प्रयास किया गया. 

डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा, "न्यायपालिका और वीएचपी के विधि प्रकोष्ठ के प्रयासों से ही इस कथित गड़बड़ी का खुलासा हो सका है. हम वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अबू सूफिया को तत्काल हटाने, बोर्ड के पुनर्गठन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं." 

जोधपुर में बनेंगे 5 लाख सक्रिय सदस्य, संत लेंगे गांव गोद

संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए डॉ. जैन ने बताया कि अशोक सिंघल का जोधपुर से विशेष जुड़ाव रहा है. उनकी जन्म शताब्दी पर जोधपुर में एक विशाल नागरिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. जोधपुर प्रांत में 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और हर जिले में 'हिंदू सम्मेलन' होंगे. विभाग स्तर पर संत सम्मेलनों का आयोजन होगा, जिसमें संतों से 1-2 गांव गोद लेने का आग्रह किया जाएगा. गोद लिए गए गांवों में धर्मांतरण, नशाखोरी और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और भारतीय संस्कारों को बढ़ावा देने का सघन अभियान चलेगा.

युवा, महिलाएं और प्राकृतिक खेती पर जोर

वीएचपी नेता ने बताया कि संगठन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दुर्गा वाहिनी द्वारा प्रत्येक जिले में 'शौर्य संचलन' और बजरंग दल द्वारा 'युवा सम्मेलन' आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा, गोपाष्टमी के अवसर पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 10:20 PM (IST)
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Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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