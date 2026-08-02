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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानब्यावर में देवनारायण मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, गुंबद क्षतिग्रस्त

ब्यावर में देवनारायण मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, गुंबद क्षतिग्रस्त

Rajasthan News: ब्यावर के रावतमाल गांव में देवनारायण मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरने से गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया. एक मोर की मौत हुई, जबकि जनहानि टल गई.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Aug 2026 11:26 PM (IST)
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राजस्थान के ब्यावर जिले में रविवार (2 अगस्त) को तेज बारिश और गर्जना के बीच एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के रावतमाल गांव स्थित भगवान श्री देवनारायण मंदिर पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली गिरने से मंदिर का गुंबद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मंदिर की दीवारों में कई जगह दरारें पड़ गईं. हादसे के समय मंदिर के पास बैठा एक मोर भी बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बिजली गिरने का असर केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा. आसपास के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि उस समय मंदिर और आसपास मौजूद किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई. इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली.

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तेज आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बिजली गिरने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ. आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई. लोग घबराकर अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंच गए और नुकसान का जायजा लिया.

घटना के बाद ग्रामीणों ने भगवान श्री देवनारायण के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई. उनका कहना है कि कुलदेवता ने खुद इस संकट को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए गांव में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. ग्रामीणों ने इसे भगवान की कृपा बताया और मंदिर में दर्शन के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया.

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प्रशासन से की सर्वे और सहायता की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर को हुए नुकसान का जल्द सर्वे कराया जाए और इसकी मरम्मत कराई जाए. साथ ही जिन परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी उचित आर्थिक सहायता दी जाए. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन इस घटना ने लोगों को आकाशीय बिजली के खतरे का एहसास जरूर करा दिया है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Aug 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Beawar News RAJASTHAN NEWS
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