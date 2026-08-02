जोधपुर में अशोक गहलोत का BJP पर हमला, गिनाईं सरकार की कमियां

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले, पेयजल संकट, आरजीएचएस (RGHS), कर्मचारियों के लंबित भुगतान और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया. गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से पूरी तरह निराश है और आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनना तय है.

संजीवनी घोटाले पर सरकार को नसीहत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिए बिना संजीवनी घोटाले (Sanjeevani Scam) का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार को राजनीति छोड़कर पीड़ित निवेशकों को राहत देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "मैं कई बार संबंधित मंत्री के साथ बैठकर समाधान निकालने का प्रस्ताव दे चुका हूं, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की." * हालांकि, गहलोत ने यह भी कहा कि अब सरकार की हलचल से निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है.

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'जादूगरी' वाले तंज पर CM को करारा जवाब

मुख्यमंत्री द्वारा 'जादूगरी' को लेकर कसे गए तंज पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि 'जादू' भारत की प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध कला है, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "शायद मुख्यमंत्री को इस कला का इतिहास नहीं पता, इसलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं. प्रदेश की जनता मुझे प्यार से 'जादूगर' कहती है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है."

पेयजल संकट और विकास कार्यों की अनदेखी

पूर्व सीएम ने जोधपुर सहित प्रदेशभर में गहराते पेयजल संकट पर चिंता जताई. गहलोत ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर तक पहुंचने के बावजूद लोगों को नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है. कई इलाकों में 9-10 दिन में एक बार गंदा पानी मिल रहा है. शहरी रोजगार योजना बंद होने से गरीबों की आजीविका छिन गई है और नगर निकायों में पट्टों का वितरण लगभग ठप पड़ गया है. उन्होंने बीजेपी सरकार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के नाम पर नया टैक्स लगाने की तैयारी करने का भी आरोप लगाया.

लंबित भुगतान से ठेकेदार और मरीज परेशान

गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं के केवल नाम बदले जा रहे हैं, जबकि धरातल पर काम ठप है. PHED सहित कई विभागों के ठेकेदारों के करोड़ों रुपये के भुगतान अटके हुए हैं. RGHS योजना के तहत अस्पतालों को समय पर पैसा नहीं मिल रहा, जिससे मरीजों से सीधे पैसे वसूले जा रहे हैं. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के GPF और अन्य देयकों का भुगतान भी समय पर नहीं हो रहा है, यहां तक कि सड़क हादसों में मृतकों के परिजनों की सहायता राशि भी लंबित है.

'कांग्रेस एकजुट है, BJP फैला रही भ्रम'

संगठन के सवाल पर गहलोत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद की झूठी अफवाहें फैला रही है. मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना कांग्रेस हाईकमान का विशेषाधिकार है.

अंत में राष्ट्रीय राजनीति पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है. देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आज कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.

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