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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअपनी फोटो पर माला चढ़ाकर रिटायर्ड फौजी ने किया सुसाइड, नोट से हुआ बड़ा खुलासा

अपनी फोटो पर माला चढ़ाकर रिटायर्ड फौजी ने किया सुसाइड, नोट से हुआ बड़ा खुलासा

Rajasthan News: परिवार के नाम लिखे पत्र में अमर सिंह ने पत्नी कलावती देवी से माफी मांगते हुए लिखा कि वो बुजुर्ग अवस्था में उनका साथ नहीं दे पायेंगे. दोनों बेटों से मां का ख्याल रखने की अपील की.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 03 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी की आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वार्ड नंबर-7 निवासी 65 वर्षीय अमर सिंह ने अपने घर के बरामदे में फंदा लगाकर जान दे दी. आत्महत्या से पहले उन्होंने अपनी तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई और फिर यह कदम उठाया. घटना के समय वह घर में अकेले थे.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे से आठ पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार और पुलिस के नाम अलग-अलग पत्र लिखे गए थे. मामले की जांच अनूपगढ़ पुलिस कर रही है.

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सुसाइड नोट में क्या लिखा?

परिवार के नाम लिखे पत्र में अमर सिंह ने पत्नी कलावती देवी से माफी मांगते हुए लिखा कि वो बुजुर्ग अवस्था में उनका साथ नहीं दे पाएंगे. दोनों बेटों से मां का ख्याल रखने की अपील की. उन्होंने यह भी लिखा कि 29 जुलाई को उनका मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. साथ ही अपनी पल्सर बाइक छोटे बेटे रामकुमार को देने की बात भी लिखी.

SHO के नाम लिखा पत्र

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के नाम लिखे पत्र में अमर सिंह ने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी पहचान सावित्री देवी नाम की एक महिला से हुई थी, जो एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) से जुड़ी थी. 16 जुलाई को सावित्री देवी ने उन्हें फोन कर एक लड़की को अनूपगढ़ लाने में मदद मांगी. उन्होंने इंसानियत के नाते दोनों को अपने घर लाकर खाना खिलाया और बाद में वकील के पास छोड़ दिया. बाद में पता चला कि लड़की अपने घर से बिना बताए आई थी और सुरक्षा की मांग कर रही थी.

सेना की जानकारी के लिए पीछे पड़े थे कुछ लोग

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने दावा किया कि इसके बाद कुछ अज्ञात लोग उनसे सेना की जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगे. उन्होंने लिखा कि 28 जुलाई को तीन लोग उनके घर के पास आए और पड़ोस में उनके बारे में पूछताछ की. एक अनजान महिला के फोन के बाद उन्हें लगा कि उनका अपहरण कर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी लेने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने लिखा कि वो देश के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना से जुड़ी कोई जानकारी किसी को नहीं देंगे.

मामले की जांच शुरू

अनूपगढ़ SHO करतार सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी. अमर सिंह साल 2009 में एमटी ड्राइवर के पद से सेना से रिटायर हुए थे और वर्तमान में एसबीआई लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 03 Aug 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Retired Soldier Sri Ganganagar SUICIDE RAJASTHAN NEWS
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