अपनी फोटो पर माला चढ़ाकर रिटायर्ड फौजी ने किया सुसाइड, नोट से हुआ बड़ा खुलासा

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी की आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वार्ड नंबर-7 निवासी 65 वर्षीय अमर सिंह ने अपने घर के बरामदे में फंदा लगाकर जान दे दी. आत्महत्या से पहले उन्होंने अपनी तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ाई और फिर यह कदम उठाया. घटना के समय वह घर में अकेले थे.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे से आठ पन्नों का सुसाइड नोट मिला, जिसमें परिवार और पुलिस के नाम अलग-अलग पत्र लिखे गए थे. मामले की जांच अनूपगढ़ पुलिस कर रही है.

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सुसाइड नोट में क्या लिखा?

परिवार के नाम लिखे पत्र में अमर सिंह ने पत्नी कलावती देवी से माफी मांगते हुए लिखा कि वो बुजुर्ग अवस्था में उनका साथ नहीं दे पाएंगे. दोनों बेटों से मां का ख्याल रखने की अपील की. उन्होंने यह भी लिखा कि 29 जुलाई को उनका मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. साथ ही अपनी पल्सर बाइक छोटे बेटे रामकुमार को देने की बात भी लिखी.

SHO के नाम लिखा पत्र

स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के नाम लिखे पत्र में अमर सिंह ने बताया कि करीब दो साल पहले उनकी पहचान सावित्री देवी नाम की एक महिला से हुई थी, जो एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) से जुड़ी थी. 16 जुलाई को सावित्री देवी ने उन्हें फोन कर एक लड़की को अनूपगढ़ लाने में मदद मांगी. उन्होंने इंसानियत के नाते दोनों को अपने घर लाकर खाना खिलाया और बाद में वकील के पास छोड़ दिया. बाद में पता चला कि लड़की अपने घर से बिना बताए आई थी और सुरक्षा की मांग कर रही थी.

सेना की जानकारी के लिए पीछे पड़े थे कुछ लोग

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने दावा किया कि इसके बाद कुछ अज्ञात लोग उनसे सेना की जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगे. उन्होंने लिखा कि 28 जुलाई को तीन लोग उनके घर के पास आए और पड़ोस में उनके बारे में पूछताछ की. एक अनजान महिला के फोन के बाद उन्हें लगा कि उनका अपहरण कर सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी लेने की कोशिश की जा सकती है. उन्होंने लिखा कि वो देश के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना से जुड़ी कोई जानकारी किसी को नहीं देंगे.

मामले की जांच शुरू

अनूपगढ़ SHO करतार सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी. अमर सिंह साल 2009 में एमटी ड्राइवर के पद से सेना से रिटायर हुए थे और वर्तमान में एसबीआई लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

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