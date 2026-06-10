हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?

'वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में कोई भेद नहीं', सचिन पायलट का किस पर निशाना?

Sachin Pilot News: करौली में राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण के बाद सचिन पायलट ने किसान सभा को संबोधित करते हुए बड़ा सियासी बयान दिया. उन्होंने BJP और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट बुधवार को अपने पिता दिवंगत राजेश पायलट की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करौली जिले के हिंडौन सिटी पहुंचे. प्रतिमा अनावरण के बाद आयोजित किसान सभा में सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कोई भेद नहीं है.

इस दौरान उन्होंने राजनीति में मूल्यों और सम्मान की बात करते हुए कहा कि अगर कोई नेता सिर्फ़ इनाम या पद पाने के लिए राजनीति कर रहा है तो वह खुश नहीं रहेगा, जबकि कुछ नेता राजनीति में 'एडवांस बुकिंग' चाहते हैं.

पायलट ने कहा, "मैं राहुल गांधी के 'मोहब्बत की दुकान' वाले नारे का पालन करता हूं. जिन राजनीतिक नेताओं के साथ मैंने काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं. हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कोई भेद नहीं है."

Kota News: ऑटो चालक का काट दिया 'बिना हेलमेट' का चालान, 7 महीने बाद पता चलने पर हंगामा, ई-चालान पर उठे सवाल

सचिन पायलट ने कहा कि समय बदल गया है, लेकिन राजनीति में नैतिकता आज भी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि लोग उन नेताओं को पसंद करेंगे जो सच्चाई के लिए काम करते हैं. राजनीति करने वाले नेताओं को हमेशा लोगों के बीच रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखें.

उन्होंने बिना किसी का नाम लिए उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो दूसरे नेताओं का अनादर करते हैं. पायलट ने कहा कि राजनीति में सम्मान और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

किसान सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं. पायलट ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ धार्मिक राजनीति कर रही है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. पायलट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में मनरेगा लगभग खत्म हो गया है और इसके तहत लोगों को काम नहीं मिल रहा है.

केंद्र सरकार को भी घेरा

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को केंद्र सरकार पूरा करने में विफल रही है. खाद, बीज और अन्य जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी फसल बेचने जाते हैं तो सरकार उनकी बात सुनने से इनकार कर देती है. साथ ही किसानों को फसल नुकसान का उचित मुआवजा पाने के लिए बीमा कंपनियों से संघर्ष करना पड़ रहा है.

अपने संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अपनी पार्टी को मजबूत बनाना और लोगों के लिए काम करना होना चाहिए.

Jaipur News: आवास योजना से बदली कुम्हार परिवार की तकदीर, कहा- जिंदगी में आया बड़ा बदलाव

पायलट ने कहा कि आज युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार ने एयरपोर्ट और गोदाम जैसे कई सरकारी संस्थान बेच दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया था. वहीं, NEET पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 10 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
BJP CONGRESS RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Kota News: ऑटो चालक का काट दिया 'बिना हेलमेट' का चालान, 7 महीने बाद पता चलने पर हंगामा, ई-चालान पर उठे सवाल
कोटा: ऑटो चालक का काट दिया 'बिना हेलमेट' का चालान, 7 महीने बाद पता चलने पर हंगामा, ई-चालान पर उठे सवाल
राजस्थान
Jaipur News: आवास योजना से बदली कुम्हार परिवार की तकदीर, कहा- जिंदगी में आया बड़ा बदलाव
जयपुर: PM आवास योजना से बदली कुम्हार परिवार की तकदीर, कहा- जिंदगी में आया बड़ा बदलाव
राजस्थान
Alwar News: 'मामा पापा को जाकर संभाल लो...', नाबालिग ने पिता को उतारा मौत के घाट
अलवर: 'मामा पापा को जाकर संभाल लो...', नाबालिग ने पिता को उतारा मौत के घाट
राजस्थान
राजस्थान कांग्रेस में खींचतान के बीच एक और चिंगारी! सचिन पायलट के पोस्टर से गायब दिखे अशोक गहलोत
राजस्थान कांग्रेस में खींचतान के बीच एक और चिंगारी! सचिन पायलट के पोस्टर से गायब दिखे अशोक गहलोत
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
संकट में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं ये सांसद, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान तक छिटके
दिल्ली NCR
Delhi News: पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने पर कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर ट्रंप का बयान, US प्रेसीडेंट ने अल्लाह को किस बात का कहा शुक्रिया
वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं... ईरान को लेकर बोले ट्रंप, अल्लाह को किस बात का किया शुक्रिया
क्रिकेट
IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
Explained: भारत में सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता मुश्किल क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बन जाती छोटी पार्टियां?
सत्ता से हटते ही पार्टी की एकजुटता कठिन क्यों, कैसे सत्ताधारी दल की अरदली बनती छोटी पार्टियां?
टेक्नोलॉजी
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
फेसबुक पर आपकी एक फोटो बन सकती है Deepfake का हथियार! तुरंत बदलें ये सेटिंग
एग्रीकल्चर
Rathi Cow: एक दिन में कितना दूध देती है राठी गाय, जानें कितनी है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है राठी गाय, जानें कितनी है इसकी कीमत?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget