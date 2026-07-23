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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: सरकारी नौकरी के लिए मां का कत्ल, आरोपी बेटी को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

जयपुर: सरकारी नौकरी के लिए मां का कत्ल, आरोपी बेटी को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Jaipur Murder Case: कथित तौर पर सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने के लालच में अपनी मां की हत्या कराने की आरोपी बेटी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Jul 2026 10:19 AM (IST)
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जयपुर के चर्चित हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आरोपी बेटी को राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) से भी राहत नहीं मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल रिकॉर्ड पर ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह माना जाए कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है. कोर्ट ने यह भी माना कि केस में मां और बेटी के बीच लंबे समय से चल रहे मनमुटाव के पर्याप्त शुरुआती सबूत मौजूद हैं. 

दरअसल, यह मामला जयपुर में अपनी ही मां की कथित हत्या की साजिश रचने का है. पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी बेटी आयुषी पर आरोप है कि उसने सरकारी नौकरी और संपत्ति हासिल करने के लालच में अपनी मां की हत्या की योजना बनाई और इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की. उसने सात लाख रुपये की सुपारी देकर किराए के बदमाशों से अपनी मां नीरज शर्मा को कार से कुचलवा दिया. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने बेटी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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आरोपी को गलत तरीके से फंसाया गया- बचाव पक्ष की अदालत में दलील

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच में जुटाए गए सबूत, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपी की भूमिका की ओर इशारा करते हैं.

अदालत ने आरोपी को जमानत देना समझा अनुचित

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि केस डायरी और अब तक की जांच से प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है. अदालत ने यह भी माना कि मां और बेटी के बीच विवाद और मनमुटाव के संकेत जांच में सामने आए हैं. ऐसे में इस स्तर पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा. 

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी बेटी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. अब इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई निचली अदालत में आगे बढ़ेगी, जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर मामले का अंतिम फैसला किया जाएगा. हालांकि इस मामले में जयपुर पुलिस ने अभी तक कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Jul 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court Jaipur Murder Case RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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