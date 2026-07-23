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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'ऐसी जगह बिठाऊंगा, जहां ना पानी पिलाने के लिए कोई होगा, न बैठने को कुर्सी', पुलिस अफसरों पर डोटासरा के बिगड़े बोल

'ऐसी जगह बिठाऊंगा, जहां ना पानी पिलाने के लिए कोई होगा, न बैठने को कुर्सी', पुलिस अफसरों पर डोटासरा के बिगड़े बोल

Rajasthan Politics: जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पुलिस की कार्रवाई से नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि वह ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान कर रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Jul 2026 11:03 AM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार (22 जुलाई) को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पुलिस द्वारा रोके जाने पर इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने सरकार बनने पर इनको सबक सिखाने की बात कह डाली. डोटासरा ने कहा कि पुलिस के कुछ अधिकारी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है. 

प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह ऐसे पुलिस अधिकारियों को पहचान रहे हैं. ढाई साल बाद प्रदेश में सरकार बनने पर वह इन अधिकारियों को ऐसी जगह बिठाएंगे, जहां इन्हें ना तो पानी पिलाने के लिए चपरासी मिलेगा और ना ही बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी. डोटासरा के मुताबिक वह इन अधिकारियों को ऐसी जगह नियुक्त करेंगे, जहां उन्हें उकड़ूं होकर बैठना पड़ेगा.

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सड़कों पर उतरी कांग्रेस

दरअसल, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने से रोक कर हिरासत में लिए जाने की घटना के विरोध में देश भर में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. जयपुर में भी पार्टी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे.

पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की

बीजेपी ऑफिस का घेराव करने के लिए जाने लगे. हालांकि पुलिस ने इन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में रोक लिया. वाटर कैनन मशीन के जरिए इन पर पानी की बौछार की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई. 

पुलिसकर्मियों ने डोटासरा को खींचकर किनारे किया

बीच रास्ते रोके जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया. इस मौके पर डोटासरा और पुलिस वालों में नोक झोक व बहस भी हुई. कुछ पुलिस वालों ने उन्हें खींचकर किनारे कर दिया.

दी सबक सिखाने की धमकी!

इस पर वह बेहद गुस्से में आ गए. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया और उन्हें सरकार बनने पर सबक सिखाने की धमकी भी मीडिया के जरिए दी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 23 Jul 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Govind Singh Dotasra Jaipur News Rajasthan News CONGRESS
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