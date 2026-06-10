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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: आवास योजना से बदली कुम्हार परिवार की तकदीर, कहा- जिंदगी में आया बड़ा बदलाव

Jaipur News: आवास योजना से बदली कुम्हार परिवार की तकदीर, कहा- जिंदगी में आया बड़ा बदलाव

Jaipur News In Hindi: पीएम आवास योजना ने लाखों गरीब परिवारों को पक्की छत प्रदान कर उनके जीवन को बदल दिया है. जयपुर के राकेश प्रजापत को डेढ़ लाख की सरकारी मदद से दो कमरों का पक्का घर मिला है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक 'प्रधानमंत्री आवास योजना' ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन की तस्वीर बदल दी है. जिन गरीबों के पास कभी सिर छिपाने की जगह नहीं होती थी और जिन्हें अपना जीवन मिट्टी के कच्चे मकानों या झोपड़ियों में बिताना पड़ता था, वे आज पक्की छत के नीचे सुरक्षित हैं. इस योजना से जुड़ने के बाद अब न बारिश में छत टपकने का खौफ है और न ही झोपड़ी में कीड़े-मकोड़े घुसने का डर.

ऐसी ही एक सुखद कहानी राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के जमवा रामगढ़ कस्बे से सामने आई है. यहाँ के रहने वाले राकेश कुमार प्रजापत पेशे से कुम्हार हैं. पहले राकेश अपनी मां मुन्नी देवी, पत्नी, तीन बच्चों और छोटे भाई विक्की के साथ एक झोपड़ीनुमा कच्चे मकान में रहते थे. हालात ऐसे थे कि जेठ की चिलचिलाती दोपहरी में भी उन्हें झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने पड़ते थे.

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डेढ़ लाख की मदद और अपनी बचत से बना लिया आशियाना

करीब तीन साल पहले राकेश को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिला. सरकार की तरफ से उन्हें मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई. इन पैसों में राकेश ने अपनी थोड़ी बचत मिलाई और आज उनके पास दो कमरों का पक्का मकान है.

अपने काम की सहूलियत को देखते हुए राकेश ने कमरों के बाहर एक बड़ा बरामदा भी बनवाया है, जहां अब वे सुकून से बैठकर अपना काम करते हैं. साथ ही, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए घर के बाहर ही शौचालय का निर्माण भी करवा लिया गया है.

'पीएम मोदी का दिल से आभार'

पक्की छत मिलने के बाद राकेश और उनके परिवार के चेहरों पर सुकून साफ देखा जा सकता है. राकेश की मां मुन्नी देवी, भाई विक्की और बेटी मुस्कान का कहना है कि इस योजना ने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है. अब सिर छुपाने की कोई टेंशन नहीं होती और जिंदगी सुकून से कट रही है.

इस बड़े बदलाव के लिए पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जता रहा है. उनका कहना है कि पीएम मोदी की इस योजना ने उनकी तकदीर ही बदल कर रख दी है. वे प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी देश के गरीबों को इसी तरह सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता रहे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Jun 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
PM Awas Yojana RAJASTHAN NEWS Japur News
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