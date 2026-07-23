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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदो मिनट की बारिश और घंटों बंद रही बिजली सप्लाई... डूंगरपुर में लोगों ने घेरा बिजली कार्यालय

दो मिनट की बारिश और घंटों बंद रही बिजली सप्लाई... डूंगरपुर में लोगों ने घेरा बिजली कार्यालय

Dungarpur News In Hindi: डूंगरपुर में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा है, दो मिनट की बारिश के बाद घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहने पर लोगों ने पावर हाउस का घेराव कर दिया.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 23 Jul 2026 09:17 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में बुधवार को हुई महज दो मिनट की तेज बारिश ने बिजली व्यवस्था की तैयारियों की पोल खोल दी. हल्की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही. बार-बार बिजली गुल होने और अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज लोगों ने देर शाम बिजली कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया.

जानकारी के अनुसार, भाटीवाड़ा और पातेला स्थित नर्सरी फीडर से जुड़े भोईवाड़ा, पातेला, दर्जीवाड़ा, सलटवाड़ा, मोची बाजार और कोतवाली क्षेत्र में बारिश शुरू होते ही बिजली आपूर्ति ठप हो गई. बारिश कुछ ही मिनटों में थम गई, लेकिन कई इलाकों में देर शाम तक बिजली बहाल नहीं हो सकी. इस दौरान लोगों को भीषण गर्मी, पेयजल आपूर्ति और दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं कई क्षेत्रों में लो-वोल्टेज और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या भी बनी रही.

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अधिकारियों से नहीं मिला संतोषजनक जवाब

शहरवासियों का आरोप है कि बिजली गुल होने के बाद डिस्कॉम अधिकारियों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इससे नाराज लोग रतनपुर मार्ग स्थित डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए.

घंटों इंतजार के बाद भी नहीं बहाल हुई बिजली

भोईवाड़ा निवासी दिनेशचंद्र भोई और लालपुरा निवासी आबिद अली ने बताया कि दोपहर में बारिश के बाद उनके क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी. घंटों इंतजार के बावजूद बिजली बहाल नहीं हुई. शिकायत लेकर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचने पर भी अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.

बिजली विभाग के रख-रखाव पर खड़े हुए गंभीर सवाल

हल्की बारिश के बाद बिजली व्यवस्था चरमराने और लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने से शहरवासियों में डिस्कॉम के रखरखाव और मॉनसून पूर्व तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगों ने व्यवस्था में सुधार और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 23 Jul 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
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