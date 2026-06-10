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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानAlwar News: 'मामा पापा को जाकर संभाल लो...', नाबालिग ने पिता को उतारा मौत के घाट

Alwar News: 'मामा पापा को जाकर संभाल लो...', नाबालिग ने पिता को उतारा मौत के घाट

Alwar News In Hindi: घटना के समय मृतक पिता और नाबालिग बेटा दोनों घर पर अकेले थे. इस दौरान घर में सो रहे पिता पर बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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राजस्थान के अलवर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता का गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद नाबालिग बेटे ने अपने मामा को फोन कर कहा कि जाकर पापा को संभाल लें.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक पिता और नाबालिग बेटा दोनों घर पर अकेले थे. इस दौरान घर में सो रहे पिता पर बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

मामा की शादी से लौटे थे पिता-पुत्र

घटना अलवर जिले के अरावली विहार थाना इलाके की है. परिजनों ने बताया कि सात जून को आरोपी के मामा की शादी थी परिवार के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे. आठ जून को पिता-पुत्र दोनों वापस आ गए थे. बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और वह ई रिक्शा चलाता था.

 

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं

अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ कि आखिर नाबालिग बेटे ने पिता को क्यों मारा. वहीं घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

लोहे की रॉड से उतारा मौत के घाट

घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों के भी बयान लिए हैं. थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि शव के पास से धारदार हथियार और लोहे की रॉड बरामद की है जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे.

पुलिस कर रही मामले की जांच

आरोपी नाबालिग है और 10वीं कक्षा में पढ़ता है. घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही कारण भी स्पष्ट हो जाएंगे.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 10 Jun 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
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