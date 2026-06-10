Alwar News: 'मामा पापा को जाकर संभाल लो...', नाबालिग ने पिता को उतारा मौत के घाट

राजस्थान के अलवर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने पिता का गला काटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद नाबालिग बेटे ने अपने मामा को फोन कर कहा कि जाकर पापा को संभाल लें.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक पिता और नाबालिग बेटा दोनों घर पर अकेले थे. इस दौरान घर में सो रहे पिता पर बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

मामा की शादी से लौटे थे पिता-पुत्र

घटना अलवर जिले के अरावली विहार थाना इलाके की है. परिजनों ने बताया कि सात जून को आरोपी के मामा की शादी थी परिवार के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे. आठ जून को पिता-पुत्र दोनों वापस आ गए थे. बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और वह ई रिक्शा चलाता था.

हत्या के कारणों का खुलासा नहीं

अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ कि आखिर नाबालिग बेटे ने पिता को क्यों मारा. वहीं घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंच कर पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया जहां शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

लोहे की रॉड से उतारा मौत के घाट

घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है. पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों के भी बयान लिए हैं. थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि शव के पास से धारदार हथियार और लोहे की रॉड बरामद की है जल्द ही मामले का खुलासा करेंगे.

पुलिस कर रही मामले की जांच

आरोपी नाबालिग है और 10वीं कक्षा में पढ़ता है. घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग बेटे को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही कारण भी स्पष्ट हो जाएंगे.