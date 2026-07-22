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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'छात्रों की आवाज दबा रही सरकार, धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल...', केंद्र पर भड़के सचिन पायलट

'छात्रों की आवाज दबा रही सरकार, धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल...', केंद्र पर भड़के सचिन पायलट

Sachin Pilot: सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग की है. साथ ही छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेने और सरकार से युवाओं की मांगें मानने की अपील की.

Written By : मोहम्मद मोईन, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के देशव्यापी आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं. पायलट ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है.

दौसा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है. सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों की बात सुननी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं और पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों को न्याय मिले.

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राहुल गांधी की हिरासत पर उठाए सवाल

पायलट ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ये सभी जनप्रतिनिधि शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन उनके साथ किया गया व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ है.

'विदेशी साजिश' वाले आरोप को बताया निराधार

कांग्रेस नेता ने छात्रों के आंदोलन को विदेशी साजिश बताने के आरोपों को "बेहद घटिया" करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए, न कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि संसद में इस मुद्दे पर गंभीर बहस होनी चाहिए और उसका सार्थक परिणाम भी निकलना चाहिए.

सरकार पर लगाए कई आरोप

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और कोचिंग माफिया के बढ़ते प्रभाव से युवाओं का भरोसा टूट रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं, किसानों और गरीबों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर छात्रों और विपक्ष की मांगों पर जवाब देने की अपील की.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 22 Jul 2026 06:39 PM (IST)
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