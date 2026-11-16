ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग खुलेगा, VC ने किया ऐलान

राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग खुलेगा, VC ने किया ऐलान

राजस्थान यूनिवर्सिटी में नए सत्र से अलग राजस्थानी भाषा विभाग शुरू होगा. शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रमोशन होगा. विदेशी छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी. इसको लेकर वाइस चांसलर बीपी सारस्वत ने ऐलान किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Nov 2026 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने नए सत्र से अलग राजस्थानी भाषा विभाग शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का विभाग पहले ही खुल जाना चाहिए था. किसी छात्र के अनशन या आंदोलन का इंतजार किए बिना उन्होंने खुद यह फैसला लिया है. 

एक ट्रस्ट ने विभाग में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पूरी फीस देने की पेशकश भी की है. वाइस चांसलर ने कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान यूनिवर्सिटी को पुराना गौरव वापस दिलाना है. छात्रों से सीधा संवाद उनकी प्राथमिकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप
राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप
राजस्थान
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन- वाइस चांसलर

वाइस चांसलर ने कहा कि ऑफिस के दरवाजे सभी विद्यार्थियों के लिए खुले हैं. एक विद्यार्थी भी क्लास में आएगा तो क्लास जरूर लगेगी. उन्होंने प्रमुख पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी देने, शिक्षकों के प्रमोशन और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की बात कही.

इसके अलावा विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने की भी कोशिश होगी. वाइस चांसलर ने भरोसा दिलाया कि सरकार की मंजूरी मिलने पर निष्पक्ष छात्रसंघ चुनाव भी करवाए जाएंगे. बता दें कि यूनिवर्सिटी में अगले शैक्षणिक सत्र से विभाग खोलने की तैयारी है.

अगले साल से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने की संभावना

विभाग खुलने के बाद अगले साल से ही पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू होने की भी संभावना है, जो ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर लागू होगा. इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पहले कोर्स तैयार करवाएगी. इसके बाद एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट के सामने इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

वीसी ने राजस्थानी भाषा विभाग को खास जगह दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. वीसी का कहना है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और सही रहा तो अगले एकेडमिक सेशन से पीजी कोर्स शुरू कर दिया जाएगा. यह घोषणा लंबे समय से की जा रही मांग के बाद की गई है. इसके लिए छात्रों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी.

राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 16 Nov 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Rajasthan University RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप
राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप
राजस्थान
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
अमित शाह ने अजित पवार की जमकर की तारीफ, 'महायुति में आने से...', उद्धव ठाकरे पर तंज
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
राहुल गांधी के बचाव में उतरे संजय राउत, PM मोदी के विदेशी दौरे पर उठाए सवाल
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
क्रिकेट
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
कब से शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज? जानें शेड्यूल, स्क्वॉड और टाइमिंग
बॉलीवुड
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
'प्लीज एक्टिंग मत छोड़ना', धनुष के पॉलिटिक्स में एंट्री की अफवाहों के बीच साई पल्लवी ने की रिक्वेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
ऑटो
Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget