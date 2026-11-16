राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का अलग विभाग खुलेगा, VC ने किया ऐलान

राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने नए सत्र से अलग राजस्थानी भाषा विभाग शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा का विभाग पहले ही खुल जाना चाहिए था. किसी छात्र के अनशन या आंदोलन का इंतजार किए बिना उन्होंने खुद यह फैसला लिया है.

एक ट्रस्ट ने विभाग में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पूरी फीस देने की पेशकश भी की है. वाइस चांसलर ने कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान यूनिवर्सिटी को पुराना गौरव वापस दिलाना है. छात्रों से सीधा संवाद उनकी प्राथमिकता है.

शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन- वाइस चांसलर

वाइस चांसलर ने कहा कि ऑफिस के दरवाजे सभी विद्यार्थियों के लिए खुले हैं. एक विद्यार्थी भी क्लास में आएगा तो क्लास जरूर लगेगी. उन्होंने प्रमुख पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी देने, शिक्षकों के प्रमोशन और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की बात कही.

इसके अलावा विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने की भी कोशिश होगी. वाइस चांसलर ने भरोसा दिलाया कि सरकार की मंजूरी मिलने पर निष्पक्ष छात्रसंघ चुनाव भी करवाए जाएंगे. बता दें कि यूनिवर्सिटी में अगले शैक्षणिक सत्र से विभाग खोलने की तैयारी है.

अगले साल से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू होने की संभावना

विभाग खुलने के बाद अगले साल से ही पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू होने की भी संभावना है, जो ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर लागू होगा. इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पहले कोर्स तैयार करवाएगी. इसके बाद एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट के सामने इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा.

वीसी ने राजस्थानी भाषा विभाग को खास जगह दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. वीसी का कहना है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और सही रहा तो अगले एकेडमिक सेशन से पीजी कोर्स शुरू कर दिया जाएगा. यह घोषणा लंबे समय से की जा रही मांग के बाद की गई है. इसके लिए छात्रों ने कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी.

राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप

