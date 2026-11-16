ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप

राजस्थान: पंचायत चुनाव को लेकर टीकाराम जूली का बड़ा दावा, BJP पर लगाए आरोप

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर टीका राम जूली ने कांग्रेस की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बीजेपी का घटेगा.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया. जूली ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी को अपनी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और उसका वोट प्रतिशत गिरा था.

टीका राम जूली ने कहा, "इस चुनाव के जब नतीजे आएंगे, तब बीजेपी को उसका आईना साफ नजर आ जाएगा. नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ये चाहे कुछ भी कहें, चेयरमैन भले ही इन्होंने ज्यादा बना लिए हों, लेकिन वोट प्रतिशत में बीजेपी का ग्राफ गिरा था और कांग्रेस का बढ़ा था."

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
राजस्थान
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा

राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे

परिसीमन और वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल

जूली ने परिसीमन और मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "परिसीमन में बेईमानी हुई थी, कई तरह की गड़बड़ियां थीं. वही सब अब इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया है. लेकिन वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस का बढ़ेगा और बीजेपी का घटेगा, यह तय है."

उन्होंने आगे कहा, "इन्होंने खूब बेईमानियां की हैं. पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराए हैं. एसआईआर (SIR) लागू होने के बाद जो नई वोटर लिस्ट बनी थी, उससे चुनाव नहीं कराए गए. परिसीमन में भी इन्होंने बहुत बेईमानी की है. पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से प्रक्रिया को लंबा खींचा गया है, वह भी अपने आप में सवाल खड़े करता है."

चुनाव प्रक्रिया लंबी खींचने पर भी सवाल

टीका राम जूली ने चुनाव की प्रक्रिया और बाड़ाबंदी को लेकर कहा, "22 अक्टूबर से वोट डाले जा रहे हैं और चुनाव की प्रक्रिया तो दूसरे सप्ताह में ही शुरू हो गई थी. तब से लेकर अब तक, 28 नवंबर को जाकर लोग पूरी तरह से फ्री होंगे. यानी चुनाव की पूरी प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगाया गया है. बाड़ाबंदी के लिए भी काफी समय दिया गया है."

उन्होंने कहा, "इन लोगों ने खरीद-फरोख्त करने और प्रशासनिक दबाव बनाने के लिए इतना समय दिया है. इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे."

जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

जूली ने आगे कहा, "खूब धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे. जीत कांग्रेस की होगी. आमजन का समर्थन कांग्रेस को मिला है और चुनाव के जो नतीजे आएंगे, वे बहुत अच्छे होंगे."

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Panchayat Elections Tikaram Jully RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल
राजस्थान
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
राहुल ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? सपा चीफ को भेजी इन 181 सीटों की लिस्ट
इंडिया
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, 5 लोग तय करेंगे अखिलेश संग सीट शेयरिंग फॉर्मूला
बॉलीवुड
शरद कपूर ने काम के लिए बॉलीवुड से लगाई गुहार, मिलने पहुंचे सोनू सूद, एक्टर को लगाया गले, वीडियो वायरल
शरद कपूर ने बॉलीवुड से मांगा काम, एक्टर से मिलने पहुंचे सोनू सूद, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Watch: छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
छोटी बच्ची के सामने प्रिंस विलियम्स क्लीन बोल्ड, मुंबई में सचिन संग लिए गली क्रिकेट के बजे
पंजाब
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
पंजाब चुनाव में BJP-SAD के बीच अटक रही बात? सीट बंटवारे में फंसा पेच
इंडिया
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
लाल किला धमाके की जांच में NIA को SC से बड़ी राहत, 3 FIR पर एक साथ चलेगा मुकदमा
हेल्थ
Public Health: हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
हेल्थ पर 3 गुना बढ़ा सरकारी खर्च, आम लोगों को 21% हुआ फायदा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget