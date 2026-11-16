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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकरौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार

करौली में महिला से रेप और मारपीट, जंगल में ड्रोन से तलाश कर आरोपी गिरफ्तार

करौली में महिला से रेप और मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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राजस्थान के करौली जिले में महिला के साथ रेप और बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. घटना करौली-हिण्डौन मार्ग पर अंजनी माता मंदिर के पास जंगल की है. पुलिस ने जंगल में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घटना में शामिल अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, महिला रविवार सुबह शौच के लिए जंगल की तरफ गई थी. इसी दौरान वहां कुछ लोग पहले से शराब पी रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान महिला के साथ रेप किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई.

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करौली के एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि शुरुआती जांच में एक व्यक्ति पर रेप करने की बात सामने आई है. वहीं, दूसरे व्यक्ति पर भी रेप की कोशिश करने या घटना में शामिल होने का शक है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

विरोध करने पर महिला के चेहरे पर आई चोटें

पुलिस के अनुसार, महिला ने आरोपियों का विरोध किया. इस दौरान मौके पर संघर्ष भी हुआ. मारपीट के चलते महिला के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद महिलाएं और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.

ड्रोन से जंगल में चलाया सर्च ऑपरेशन

घटना के बाद पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया. एक आरोपी को ड्रोन की मदद से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया गया. पुलिस को आशंका है कि घटना में शामिल अन्य लोग भी जंगल में छिपे हो सकते हैं. उनकी तलाश के लिए अभियान जारी है. घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है. दोनों टीमें मौके की जांच कर रही हैं.

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घायल महिला को करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. साथ ही अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Nov 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Karauli News RAJASTHAN NEWS
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