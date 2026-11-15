जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने एंबुलेंस और बोलेरो समेत कई गाड़ियों में टक्कर मार दी. इस हादसे में एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में बोलेरो में सवार एक यात्री की मौत हो गई. हादसे में बस, एंबुलेंस और बोलेरो समेत दूसरे वाहनों में सवार 17 यात्री घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

यह घटना शाम करीब 7:30 बजे जोबनेर इलाके में हुई. पुलिस ने गाड़ियों में फंसे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. प्राइवेट बस ने सबसे पहले बोलेरो में टक्कर मारी, इसके बाद एंबुलेंस और कार को टक्कर मारी.

खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आया था एंबुलेंस में कैंसर पीड़ित

जानकारी के मुताबिक इस एंबुलेंस में महाराष्ट्र का एक कैंसर पीड़ित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था. दर्शन करने के बाद एंबुलेंस से ही वापस जा रहा था. एंबुलेंस सवार तीनों लोगों को मामूली चोट आई है और उनकी हालत खतरे से बाहर है. बोलेरो सवार 35 साल के विश्राम जाट की मौत हुई है. घटना के बाद काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा. पुलिस ने एक घंटे के बाद गाड़ियों को किनारे करवा कर ट्रैफिक क्लियर कराया.

अजमेर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत

इससे पहले 5 नवंबर को अजमेर जिले में भी सड़क हादसा हुआ था. सरवर-केकड़ी रोड पर सूरजपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवक ट्रेलर के नीचे फंस गए और करीब 15 से 20 मिनट तक वहीं दबे रहे. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. स्थानीय लोगों का कहना था कि हादसे के समय ट्रेलर का ड्राइवर शराब के नशे में था.

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