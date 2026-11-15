ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

जयपुर में बस ने एंबुलेंस समेत कई गाड़ियों में मारी टक्कर, 1 की मौत, 17 घायल

जयपुर में बस की एंबुलेंस और बोलेरो समेत दूसरी गाड़ियों से हुई टक्कर में एक की मौत हो गई है जबकि कुल 17 यात्री घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Nov 2026 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने एंबुलेंस और बोलेरो समेत कई गाड़ियों में टक्कर मार दी. इस हादसे में एंबुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में बोलेरो में सवार एक यात्री की मौत हो गई. हादसे में बस, एंबुलेंस और बोलेरो समेत दूसरे वाहनों में सवार 17 यात्री घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

यह घटना शाम करीब 7:30 बजे जोबनेर इलाके में हुई. पुलिस ने गाड़ियों में फंसे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. प्राइवेट बस ने सबसे पहले बोलेरो में टक्कर मारी, इसके बाद एंबुलेंस और कार को टक्कर मारी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
राजस्थान
कोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
कोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
राजस्थान
श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार
श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत
कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत

खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आया था एंबुलेंस में कैंसर पीड़ित

जानकारी के मुताबिक इस एंबुलेंस में महाराष्ट्र का एक कैंसर पीड़ित खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था. दर्शन करने के बाद एंबुलेंस से ही वापस जा रहा था. एंबुलेंस सवार तीनों लोगों को मामूली चोट आई है और उनकी हालत खतरे से बाहर है. बोलेरो सवार 35 साल के विश्राम जाट की मौत हुई है. घटना के बाद काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा. पुलिस ने एक घंटे के बाद गाड़ियों को किनारे करवा कर ट्रैफिक क्लियर कराया.

अजमेर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत

इससे पहले 5 नवंबर को अजमेर जिले में भी सड़क हादसा हुआ था. सरवर-केकड़ी रोड पर सूरजपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो युवक ट्रेलर के नीचे फंस गए और करीब 15 से 20 मिनट तक वहीं दबे रहे. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.  स्थानीय लोगों का कहना था कि हादसे के समय ट्रेलर का ड्राइवर शराब के नशे में था.

कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 15 Nov 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
कोटा प्रसूता मौत: 'AIIMS रिपोर्ट छिपाकर दोषियों को बचा रही सरकार', कांग्रेस ने सरकार को घेरा
राजस्थान
कोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
कोटा: मिड डे मील स्कैम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
राजस्थान
श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार
श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन, पंजाब से 2 आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत
कोटा की डेयरी में लगी भीषण आग, अंदर फंसे कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत
Advertisement

वीडियोज

Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Sandeep Chaudhary: UP Elections 2027 में 20% वोट की 'माया'..दलित को कौन भाया? सटीक विश्लेषण
ABP Report : Akhilesh Yadav का दलित दांव, PDA कितना असरदार? | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
UP Elections 2027: Owaisi-Chandrashekhar की जोड़ी 27 में किसका बिगाड़ेगी खेल? | MahaDangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
UP चुनाव: सीट शेयरिंग पर खरगे ने बुलाई बड़ी बैठक, राहुल-प्रियंका रहेंगे मौजूद, क्या है प्लान?
पंजाब
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
'हमें भरोसा था कि...', न्यूजीलैंड को हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना
विश्व
ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?
ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जखीरा! अमेरिकी रिपोर्ट ने चौंकाया, क्या बोले स्पीकर गालिबाफ?
ऑटो
Upcoming Hatchbacks Cars: WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback
WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback
एग्रीकल्चर
Gir Cow Price: कितने की आती है गिर गाय? जानें कीमत और दूध देने की क्षमता
कितने की आती है गिर गाय? जानें कीमत और दूध देने की क्षमता
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget