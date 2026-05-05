मई की झुलसाने वाली गर्मी के बीच राजस्थान में आंधी-बारिश से राहत, तापमान में गिरावट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में सर्वाधिक 48 मिलीमीटर(मिमी) वर्षा हुई. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, बूंदाबांदी, आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है. बीते 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.

विभाग के मुताबिक, श्रीमाधोपुर (सीकर) में 48.0 मिमी, चित्तौड़गढ़ में सात मिमी, भीलवाड़ा में 3.2 मिमी, कोटा में 2.6 मिमी और डबोक में एक मिमी बारिश दर्ज की गई.

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ज्यादातर जगह तापमान में गिरावट

मौसम विभाग ने बताया कि आंधी और बारिश के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जो अब 30 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है. फलौदी में सर्वाधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं जैसलमेर में 42.3 डिग्री, बाड़मेर में 41.8 डिग्री, जोधपुर में 41 डिग्री और बीकानेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

जयपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री

राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है.

लगातार बिगड़ रहा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को मौसम ऐसा अहि रहने का अनुमान है. कई इलाकों में बारिश और आंधी आ सकती है. जबकि बिजली और बादल गरजने की भी चेतावनी जारी की गयी है. बताया गया कि ये सभी प्री-मानसून की शुरुआत है. लेकिन एक सप्ताह के बाद गर्मी बढ़ जाएगी. फिलहाल अप्रैल के अंत में बिगड़ा मौसम लगातार बना हुआ है. जिस कारण तापमान में गिरावट जारी है. जिससे गर्मी से राहत है.

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