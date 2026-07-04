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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर मेट्रो को मिली नई उड़ान, PM मोदी ने 13 हजार करोड़ के फेज-2 प्रोजेक्ट की रखी नींव

जयपुर मेट्रो को मिली नई उड़ान, PM मोदी ने 13 हजार करोड़ के फेज-2 प्रोजेक्ट की रखी नींव

Jaipur Metro News: पीएम मोदी ने जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया. 13 हजार करोड़ रुपये की इस 41 किमी लंबी परियोजना से शहर की कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 08:22 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (4 जुलाई) को जयपुर मेट्रो रेल के फेज-2 परियोजना का शिलान्यास किया. यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ. प्रधानमंत्री ने बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की. वहीं जयपुर में शिलान्यास समारोह एसएमएस स्टेडियम के इनडोर हॉल में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. इस परियोजना पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी. करीब 41 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो नेटवर्क का निर्माण पांच चरणों में किया जाएगा.

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सरकार का लक्ष्य है कि अगले साढ़े 5 साल में इस परियोजना को पूरा कर लिया जाए. इसके शुरू होने के बाद शहर के कई नए इलाकों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों का सफर आसान और तेज होगा.

वसुंधरा राजे ने बांटे नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विशेष रूप से मौजूद रहीं. उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे अवसर लगातार बढ़ रहे हैं.

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को एक साथ कई बड़ी सौगातें दी हैं. उन्होंने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 पूरा होने के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

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कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान विकास परियोजनाओं और रोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई. सरकार का कहना है कि जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण शहर के विकास में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Jaipur Metro NARENDRA MODI RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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