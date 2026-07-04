जयपुर मेट्रो को मिली नई उड़ान, PM मोदी ने 13 हजार करोड़ के फेज-2 प्रोजेक्ट की रखी नींव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (4 जुलाई) को जयपुर मेट्रो रेल के फेज-2 परियोजना का शिलान्यास किया. यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से हुआ. प्रधानमंत्री ने बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की. वहीं जयपुर में शिलान्यास समारोह एसएमएस स्टेडियम के इनडोर हॉल में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.

जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है. इस परियोजना पर 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी. करीब 41 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो नेटवर्क का निर्माण पांच चरणों में किया जाएगा.

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सरकार का लक्ष्य है कि अगले साढ़े 5 साल में इस परियोजना को पूरा कर लिया जाए. इसके शुरू होने के बाद शहर के कई नए इलाकों को मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों का सफर आसान और तेज होगा.

वसुंधरा राजे ने बांटे नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विशेष रूप से मौजूद रहीं. उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे अवसर लगातार बढ़ रहे हैं.

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को एक साथ कई बड़ी सौगातें दी हैं. उन्होंने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि जयपुर मेट्रो फेज-2 पूरा होने के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

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कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद मंजू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान विकास परियोजनाओं और रोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई. सरकार का कहना है कि जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण शहर के विकास में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.