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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरिटायर्ड रेलवे कर्मचारी और उसकी बेटी का शव संदिग्ध हालत में घर में मिला, कई दिन पहले हुई थी मौत!

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी और उसकी बेटी का शव संदिग्ध हालत में घर में मिला, कई दिन पहले हुई थी मौत!

Jaipur News In HIndi: जयपुर के झोटवाड़ा में रिटायर्ड रेल कर्मचारी सुरेश चंद्र गुप्ता और बेटी रुचि के शव संदिग्ध हालत में मिले है. 5-6 दिन पहले मौत की आशंका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी और उनकी तलाकशुदा बेटी के शव उनके घर में संदिग्ध हालत में मिले हैं. दोनों की मौत करीब 5-6 दिन पहले होने की आशंका जताई जा रही है.

मकान से तेज दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर 95 वर्षीय सुरेश चंद्र गुप्ता और 45 वर्षीय रुचि गुप्ता के शव सड़ी-गली अवस्था में पड़े मिले. दोनों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं दिखे.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. आत्महत्या, हत्या या स्वाभाविक मौत — सभी पहलुओं पर जांच चल रही है.

पत्नी की 20 साल पहले मौत, बेटी करती थी देखभाल

सुरेश चंद्र गुप्ता भारतीय रेलवे से रिटायर थे. उनकी पत्नी का 20 साल पहले निधन हो चुका था. रुचि का कुछ साल पहले तलाक हो गया था और वह पिता की देखभाल करती थीं. सुरेश चंद्र के दो बेटे हैं, जो अलग रहते हैं. पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पिता-पुत्री घर से बाहर नहीं निकले थे.

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. एफएसएल टीम भी जांच में शामिल है. फिलहाल पुलिस हर संभावना को लेकर जांच में जुटी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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