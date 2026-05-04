एक्सप्लोरर
(Source: ECI/ABP News)
चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस में पहला इस्तीफा! जितेन्द्र सिंह ने छोड़ा पद, खरगे को भेजी चिट्ठी
Assam Election Result 2026: असम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके पास असम कांग्रेस के प्रभारी पद की जिम्मेदारी थी.
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राजस्थान
चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस में पहला इस्तीफा! जितेन्द्र सिंह ने छोड़ा पद, खरगे को भेजी चिट्ठी
राजस्थान
उदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर
राजस्थान
राजस्थान: बंगाल समेत 3 राज्यों में जीत के बाद नाचे BJP कार्यकर्ता, CM भजनलाल शर्मा ने बांटी झालमुड़ी
राजस्थान
राजस्थान: 'ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2' में बड़ी कामयाबी, 23 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार
Advertisement
राजस्थान
10 Photos
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL