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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानचुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस में पहला इस्तीफा! जितेन्द्र सिंह ने छोड़ा पद, खरगे को भेजी चिट्ठी

चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस में पहला इस्तीफा! जितेन्द्र सिंह ने छोड़ा पद, खरगे को भेजी चिट्ठी

Assam Election Result 2026: असम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए भंवर जितेंद्र सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके पास असम कांग्रेस के प्रभारी पद की जिम्मेदारी थी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 04 May 2026 09:33 PM (IST)
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असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने असम कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा भेज दिया है.

(खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 04 May 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
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