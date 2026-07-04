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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही के निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

सिरोही के निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Rajshtan News In Hidni: सिरोही के निजी हॉस्टल में 6 बच्चों का यौन शोषण हुआ है. पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर वार्डन गिरफ्तार हो गया है. 30 बच्चों को सुरक्षित रखा गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिले में एक निजी छात्रावास में 6 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को 1 जुलाई को गुमनाम ई-मेल मिला था. इसमें वार्डन पर लंबे समय से बच्चों के साथ गलत हरकतें करने के आरोप लगाए गए थे. DLSA, बाल कल्याण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम ने गोपनीय जांच की. बच्चों से बातचीत में आरोप सही पाए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई.

30 बच्चों को सुरक्षित रखा गया

हॉस्टल में 5 से 11 साल के करीब 30 बच्चे रह रहे थे. सभी बच्चों को फिलहाल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में रखा गया है. एक पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराया गया है, बाकी बच्चों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही है.

वार्डन ने उपहार देकर बनाया भरोसा

पूछताछ में एक बच्चे ने बताया कि वार्डन ऑनलाइन घड़ी, क्रिकेट किट जैसे उपहारों का लालच देकर बच्चों का भरोसा जीतता था. पुलिस ने हॉस्टल से दो कंप्यूटर और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं. मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम कर रही है. जांच में हॉस्टल बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहा था, यह भी सामने आया है.

DLSA सचिव का बयान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने कहा कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई. बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने ऐसे अनपंजीकृत हॉस्टलों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला लिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच के बाद सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Sirohi News RAJASTHAN NEWS
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