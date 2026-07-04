सिरोही के निजी हॉस्टल में मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

राजस्थान के सिरोही जिले में एक निजी छात्रावास में 6 नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने हॉस्टल के वार्डन को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को 1 जुलाई को गुमनाम ई-मेल मिला था. इसमें वार्डन पर लंबे समय से बच्चों के साथ गलत हरकतें करने के आरोप लगाए गए थे. DLSA, बाल कल्याण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम ने गोपनीय जांच की. बच्चों से बातचीत में आरोप सही पाए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई.

30 बच्चों को सुरक्षित रखा गया

हॉस्टल में 5 से 11 साल के करीब 30 बच्चे रह रहे थे. सभी बच्चों को फिलहाल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में रखा गया है. एक पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराया गया है, बाकी बच्चों के बयान और मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही है.

वार्डन ने उपहार देकर बनाया भरोसा

पूछताछ में एक बच्चे ने बताया कि वार्डन ऑनलाइन घड़ी, क्रिकेट किट जैसे उपहारों का लालच देकर बच्चों का भरोसा जीतता था. पुलिस ने हॉस्टल से दो कंप्यूटर और सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए हैं. मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम कर रही है. जांच में हॉस्टल बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहा था, यह भी सामने आया है.

DLSA सचिव का बयान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने कहा कि शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई. बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने ऐसे अनपंजीकृत हॉस्टलों के खिलाफ अभियान तेज करने का फैसला लिया है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच के बाद सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.