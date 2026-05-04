उदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर

राजस्थान के उदयपुर में सोमवार (4 मई 2026) को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जैसे ही यह सूचना सामने आई, पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे यह धमकी मिली, ठीक उसी समय जब वकील और मुकदमे से जुड़े लोग कोर्ट पहुंचना शुरू ही हुए थे. प्रशासन ने बिना देर किए तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराने का आदेश दिया. कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर खाली करा लिया गया, सभी गेट बंद कर दिए गए और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई.

ईमेल में 16 साइनाइड बम रखे रहने की दी धमकी

वहीं सीकर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल भेजकर दावा किया कि परिसर में 16 साइनाइड बम रखे गए हैं. इस धमकी भरे ईमेल के बाद तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया.

कई घंटों की मशक्कत के बावजूद किसी संदिग्ध वस्तु या बम का कोई निशान नहीं मिला. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फर्जी धमकी लग रही है, लेकिन मामला गंभीरता से लिया जा रहा है. साइबर टीम ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है. कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है.

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धमकी से कोर्ट सर्किल के पास भारी भीड़ हुई जमा

मौके पर जिला पुलिस के साथ-साथ डॉग स्क्वॉड और एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड की टीमों को भी बुलाया गया. सुरक्षा कर्मी कोर्ट के हर कमरे, गलियारे और कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के खतरे को पूरी तरह से नकारा जा सके.

बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन है? अचानक हुए इस घटनाक्रम के कारण कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, खासकर कोर्ट सर्किल के पास. इससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ.

हाल ही में विधानसभा को भी उड़ाने की मिली थी धमकी

पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. फिलहाल अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है. पुलिस का कहना है कि पूरे परिसर की अच्छी तरह जांच के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में राजस्थान में इस तरह की धमकियों के मामले बढ़े हैं. 28 अप्रैल को राजस्थान विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. वहां भी कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. इसके अलावा 13 अप्रैल को हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला था. लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं.

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