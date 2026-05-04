हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानउदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर

उदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर

Rajasthan News In Hindi: उदयपुर में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलती ही प्रशासन ने कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर खाली करा दिया.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 04 May 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के उदयपुर में सोमवार (4 मई 2026) को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब जिला एवं सत्र न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. जैसे ही यह सूचना सामने आई, पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं.

जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे यह धमकी मिली, ठीक उसी समय जब वकील और मुकदमे से जुड़े लोग कोर्ट पहुंचना शुरू ही हुए थे. प्रशासन ने बिना देर किए तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराने का आदेश दिया. कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर खाली करा लिया गया, सभी गेट बंद कर दिए गए और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई.

ईमेल में 16 साइनाइड बम रखे रहने की दी धमकी

वहीं सीकर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर मेल भेजकर दावा किया कि परिसर में 16 साइनाइड बम रखे गए हैं. इस धमकी भरे ईमेल के बाद तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया. 

कई घंटों की मशक्कत के बावजूद किसी संदिग्ध वस्तु या बम का कोई निशान नहीं मिला. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फर्जी धमकी लग रही है, लेकिन मामला गंभीरता से लिया जा रहा है. साइबर टीम ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है. कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है.

Rajasthan: 'ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2' में बड़ी कामयाबी, 23 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार

धमकी से कोर्ट सर्किल के पास भारी भीड़ हुई जमा

मौके पर जिला पुलिस के साथ-साथ डॉग स्क्वॉड और एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड की टीमों को भी बुलाया गया. सुरक्षा कर्मी कोर्ट के हर कमरे, गलियारे और कोने-कोने की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के खतरे को पूरी तरह से नकारा जा सके.

बताया जा रहा है कि यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन है? अचानक हुए इस घटनाक्रम के कारण कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, खासकर कोर्ट सर्किल के पास. इससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ.

हाल ही में विधानसभा को भी उड़ाने की मिली थी धमकी

पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. फिलहाल अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है, लेकिन तलाशी अभियान जारी है. पुलिस का कहना है कि पूरे परिसर की अच्छी तरह जांच के बाद ही कोई अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में राजस्थान में इस तरह की धमकियों के मामले बढ़े हैं. 28 अप्रैल को राजस्थान विधानसभा को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. वहां भी कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. इसके अलावा 13 अप्रैल को हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला था. लगातार मिल रही इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं.

बंगाल के नतीजों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले- 'ये परिणाम निराश करने वाले हैं लेकिन...'

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 04 May 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Udaipur NEWS RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
उदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर
उदयपुर कोर्ट- सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, खाली कराए गए परिसर
राजस्थान
Rajasthan News: बंगाल समेत 3 राज्यों में जीत के बाद नाचे BJP कार्यकर्ता, CM भजनलाल शर्मा ने बांटी झालमुड़ी
राजस्थान: बंगाल समेत 3 राज्यों में जीत के बाद नाचे BJP कार्यकर्ता, CM भजनलाल शर्मा ने बांटी झालमुड़ी
राजस्थान
Rajasthan: 'ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2' में बड़ी कामयाबी, 23 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार
राजस्थान: 'ऑपरेशन सुदर्शन चक्र-2' में बड़ी कामयाबी, 23 साल से फरार हिस्ट्रीशीटर फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार
राजस्थान
बंगाल के नतीजों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले- 'ये परिणाम निराश करने वाले हैं लेकिन...'
बंगाल के नतीजों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले- 'ये परिणाम निराश करने वाले हैं लेकिन...'
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
Monday Box Office: सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6,6,6... निकोलस पूरन ने ठोका IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, MI के खिलाफ रचा इतिहास
6,6,6,6,6,6,6... निकोलस पूरन ने ठोका IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, MI के खिलाफ रचा इतिहास
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget