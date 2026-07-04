धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर, बस-ट्रक की टक्कर में 33 लोग घायल, 8 की हालत नाजुक
Dholpur News In Hindi: धौलपुर में NH-11B पर बाइक को बचाने की कोशिश में निजी बस ट्रक से टकरा गई. हादसे में 33 यात्री घायल हुए, जबकि 8 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया.
राजस्थान के धौलपुर जिले में शनिवार (4 जुलाई) को नेशनल हाईवे-11बी पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धनौरा मोड़ के पास बाइक को बचाने की कोशिश में एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार 33 यात्री घायल हो गए. इनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है.
जानकारी के अनुसार निजी बस धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक बस के सामने एक बाइक आ गई. चालक ने बाइक सवार को बचाने के लिए बस मोड़ी, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से भिड़ गया.
सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के कारणों की जांच जारी है.
(खबर अपडेट की जा रही है)