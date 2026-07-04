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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानधौलपुर में तेज रफ्तार का कहर, बस-ट्रक की टक्कर में 33 लोग घायल, 8 की हालत नाजुक

धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर, बस-ट्रक की टक्कर में 33 लोग घायल, 8 की हालत नाजुक

Dholpur News In Hindi: धौलपुर में NH-11B पर बाइक को बचाने की कोशिश में निजी बस ट्रक से टकरा गई. हादसे में 33 यात्री घायल हुए, जबकि 8 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Jul 2026 08:54 PM (IST)
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राजस्थान के धौलपुर जिले में शनिवार (4 जुलाई) को नेशनल हाईवे-11बी पर बड़ा सड़क हादसा हो गया. बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के धनौरा मोड़ के पास बाइक को बचाने की कोशिश में एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बस में सवार 33 यात्री घायल हो गए. इनमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार निजी बस धौलपुर से बाड़ी की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक बस के सामने एक बाइक आ गई. चालक ने बाइक सवार को बचाने के लिए बस मोड़ी, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से भिड़ गया.

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया. हादसे के कारणों की जांच जारी है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jul 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Dholpur News RAJASTHAN NEWS
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