राजस्थान में हाईटेक सिटी परियोजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. गहलोत ने अपनी वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' के तीसरे एपिसोड में बीजेपी सरकार पर बजट घोषणाओं को जमीन पर नहीं उतारने का आरोप लगाया. वहीं, बीजेपी ने पलटवार करते हुए गहलोत पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाला बताया है.

अशोक गहलोत ने कहा, ''फरवरी 2024 के बजट में जयपुर के पास हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा की गई थी. इसमें IT, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों को बढ़ावा देने के साथ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने का वादा किया गया था. दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसे अपना 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया था. घोषणा के करीब पौने तीन साल बाद भी इस परियोजना पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ है.''

हाईटेक सिटी के लिए जमीन कब तय होगी- गहलोत

गहलोत का आरोप है कि मई 2024 में जेडीए को जमीन नहीं मिली थी, जबकि नवंबर में फागी, चाकसू और आगरा रोड के आसपास जमीन तलाशने की बात सामने आई थी. इसके बाद भी न जमीन तय हुई और न ही काम शुरू हुआ. गहलोत ने सवाल उठाया कि बाद के तीन बजट में इस परियोजना का जिक्र तक क्यों नहीं हुआ. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि हाईटेक सिटी के लिए जमीन कब तय होगी और निर्माण कब शुरू होगा.

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर शनिवार को बजट फाइल्स के नाम से एक वीडियो सीरीज जारी करते हैं. आज इस सीरीज का तीसरा एपिसोड जारी किया गया है. तीसरे एपिसोड में उन्होंने हाइटेक सिटी के मुद्दे को उठाया है.

बीजेपी का अशोक गहलोत पर पलटवार

गहलोत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं. राठौड़ के मुताबिक, गहलोत के पांच साल के शासन में जितने काम नहीं हुए, उससे ज्यादा काम बीजेपी सरकार ने तीन साल से भी कम समय में कर दिए हैं. उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कई आंकड़े भी पेश किए.

गहलोत अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़ गए- बीजेपी

वहीं, बीजेपी की प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी में पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं. यही वजह है कि अब उनका पूरा समय सोशल मीडिया पर बीत रहा है. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सुर्खियों में बने रहने के लिए गहलोत ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं.

हाईटेक सिटी को लेकर अब दोनों पार्टियां आमने-सामने हैं. कांग्रेस जहां इसे बीजेपी की अधूरी बजट घोषणा बता रही है, वहीं बीजेपी सरकार के कामकाज को गहलोत के आरोपों का जवाब बता रही है.

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