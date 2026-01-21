राजस्थान में एसआईआर की समय सीमा खत्म हो चुकी है. एसआईआर के आखिरी दिनों में वोटरों के नाम पर आपत्ति जताने वाले फार्मों को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. आपत्ति जताने वाले फार्म 7 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं और तमाम सवाल खड़े किए हैं.

आरोप है कि आपत्ति वाले तकरीबन सभी फॉर्म एक ही जगह तैयार किए गए, क्योंकि तमाम फार्मो के बाकी हिस्से को तो हाथ से भरा गया है, लेकिन नाम कंप्यूटर से टाइप है. कांग्रेस पार्टी अब आपत्ति वाले सभी नामों के फॉर्म सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रही है. वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार रही है.

फॉर्म 7 को लेकर गोविंद डोटासरा ने फिर लगाया बड़ा आरोप

नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर के आखिरी दिनों में भरे गए फॉर्म 7 को लेकर फिर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस समर्थक मुस्लिम और दलित वोटरों के नाम को टारगेट कर फॉर्म भरे गए हैं.

उनका आरोप है कि इन नामों की लिस्ट नई दिल्ली में एक एजेंसी द्वारा तैयार किए गए. इसके बाद इन्हें एक पेन ड्राइव में रखकर बीजेपी के बड़े नेता के जरिए जयपुर भेजा गया. जो फार्म बीजेपी की तरफ से भरे गए हैं, उन सभी में नाम कंप्यूटर से प्रिंट है, जबकि बाकी डिटेल्स हाथ से भरी गई है.

कांग्रेस किसी भी सही वोटर का नाम कतई कटने नहीं देगी- गोविंद सिंह डोटासरा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि नाम को लेकर आपत्ति जताने वाले फॉर्म फर्जी हैं. बीएलए के नकली दस्तखत किए गए हैं. मोबाइल नंबर फर्जी दिया गया है. एक दिन में एक बीएलए द्वारा अधिकतम 10 नाम पर आपत्ति जताने के नियम का पालन नहीं किया गया है. उनके मुताबिक फार्म 7 को जमा कराने के लिए ही एसआईआर की समय सीमा को चार दिन बढ़ाया गया. उन्होंने आपत्ति वाले सभी नामों के फॉर्म सार्वजनिक किए जाने की मांग की है.

उनका कहना है कि अगर नाम हटाने में भेदभाव नहीं किया जा रहा है तो फार्मों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है. गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सही वोटर का नाम कतई कटने नहीं देगी. लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.

लोगों को गुमराह कर रही कांग्रेस- मंत्री गौतम दक

हालांकि बीजेपी ने उनके आरोपों से साफ इनकार किया है. राजस्थान सरकार के मंत्री गौतम दक का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है. उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वह बेवजह के आरोप लगा रही है.

अगर गलत तरीके से लोगों का नाम जुड़ा हुआ है तो उस पर आपत्ति की जाएगी और साथ ही उन नामों को वोटर लिस्ट से हटवाया भी जाएगा. कहा जा सकता है कि नाम काटने के लिए भरे गए आपत्ति वाले फार्म 7 को लेकर आने वाले दिनों में सियासत और गरमा सकती हैं.

