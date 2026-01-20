हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमधुबनी: न्याय का अनोखा सफर, 13 सालों से कार को ही चैंबर बना काम कर रहीं ये महिला वकील

मधुबनी: न्याय का अनोखा सफर, 13 सालों से कार को ही चैंबर बना काम कर रहीं ये महिला वकील

Madhubani News: मधुबनी की अधिवक्ता अनीता झा 13 वर्षों से कार में बैठकर काम कर रही हैं, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था की मांग कर रही हैं.उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है.

By : अजय धारी सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Jan 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मधुबनी जिला अदालत की पार्किंग में खड़ी एक पुरानी कार इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह कार 57 वर्षीय सिविल कोर्ट अधिवक्ता अनीता झा का 'न्याय का रथ' है. पिछले 13 वर्षों से अनीता इसी कार की पिछली सीट पर बैठकर मुकदमों की तैयारी करती हैं और मुवक्किलों को कानूनी सलाह देती हैं. हालांकि, अब यह मामला केवल सुविधाओं के अभाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर विवाद में तब्दील हो गया है.

अनीता झा ने बताया कि वह 2012 से ही महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर रही हैं. सुविधाओं के अभाव में उन्होंने अपनी कार को ही चैंबर बना लिया. अनीता का आरोप है कि अदालत परिसर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह ने भरी अदालत में उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे वह काफी आहत हैं. सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार झा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने अनीता को कोर्ट परिसर से रोते हुए निकलते देखा था.

बार एसोसिएशन का पलटवार: 'एकतरफा है खबर'

इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब जिला अधिवक्ता संघ (बार एसोसिएशन) के सचिव शिवनाथ चौधरी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने एकतरफा खबर चलाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बैठने की जगह पहले से मौजूद है. सचिव के अनुसार अनीता झा की सीट उनके सीनियर स्वर्गीय हीरा बाबू के जूनियर के तौर पर आज भी आरक्षित है. संघ के पास इतना फंड नहीं है कि वह हर वकील को अलग चैंबर बनाकर दे सके. यदि अनीता स्वयं के खर्चे पर चैंबर बनाना चाहें, तो संघ को कोई आपत्ति नहीं है.

अध्यक्ष और आरोपी पक्ष की सफाई

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव झा ने सचिव की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि कई वरिष्ठ अधिवक्ता 50-60 साल की प्रैक्टिस के बाद भी बिना चैंबर के काम कर रहे हैं. बदसलूकी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. वहीं, आरोपी अधिवक्ता संजय सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "अनीता झा द्वारा कही गई बातें पूरी तरह असत्य हैं. उनकी प्रवृत्ति ही झगड़ालू है और कोर्ट का कोई भी वकील इसकी पुष्टि कर सकता है."

व्यवस्था पर उठते सवाल

अनीता झा का कहना है कि लोग कर्तव्य की बात तो करते हैं लेकिन जब महिला अधिवक्ता अपने अधिकारों की मांग करती है, तो उसे दबाया जाता है. दूसरी तरफ, संघ का मानना है कि यह अनुशासन और व्यक्तिगत आचरण का मामला है. फिलहाल, यह विवाद मधुबनी जिला अदालत के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय अधिवक्ताओं के बीच दो फाड़ नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Jan 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS MADHUBANI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: BLO पर वोट काटने का दबाव, वीडियो हुआ वायरल | Jaipur | Viral Video | ABP News
Salman Khan की ‘Battle of Galwan’ पर' विदेश मंत्रालय का बयान, China ने जताई थी आपत्ति
ChitraTripathi: परिवारवाद अभिशाप..फिर Nitin Nabin को क्यों चुना अध्यक्ष? | BJP President | UP
ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह को किया खारिज, शेयर की नई इंस्टाग्राम स्टोरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget